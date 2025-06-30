Путин "размечтался" об оккупации Одессы: у Зеленского раскрыли планы Украины

Кремль может планировать все, что угодно, но у Путина ничего не получится, сказал Андрей Коваленко.

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Украина планирует уничтожить режим Путина - СНБО / Коллаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, скриншот YouTube

Кратко:

Путин "хочет" уничтожить Украину

Планы Путина провалятся

Цель Украины – уничтожить режим Путина

У главы страны-оккупанта России Владимира Путина могут быть какие-угодно планы относительно Украины, которую он хочет полностью уничтожить. Однако ничего не получится. В планах Киева – уничтожение кремлевского режима. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

В своем Telegram-канале он прокомментировал публикацию Financial Times о якобы планах Кремля по оккупации Одессы, чтобы отрезать Украину от главного порта в Черном море.

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"Публикации о том, что Путин что-то там планирует оккупировать - это нечто. Путин вообще хочет полностью уничтожить Украину, но желать он может чего угодно. Нет никакого смысла писать о его планах "оккупировать Одессу" или еще что-нибудь. Планировать может сколько угодно, у него не получится", - говорит чиновник.

По его словам, у Киева есть ответные планы.

"Украина же планирует уничтожение режима Путина. Вот и все. Помните об этом. Все от нас зависит", - подчеркнул Андрей Коваленко.

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Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский говорил, что в планах Путина – оккупация Одессы и выход к границам с Румынией и Одессой. Украине нужны гарантии недопущения такого сценария.

Захват Одессы – ключевая цель Путина в войне, написали в своем материале журналисты Financial Times. В Кремле считают город, дескать, исторически российским. Если врагу удастся оккупировать Одессу, Украина останется без своего главного порта.

У России нет сил, чтобы высадить десант возле Одессы и захватить город, ранее сказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. Впрочем, украинская армия готовится к любым сценариям развития событий.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

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