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Путин нацелился на Одессу: FT раскрыли, что готовит РФ и почему Запад бьет тревогу

Юрий Берендий
30 июня 2025, 17:41
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РФ нацелилась на захват Одессы, которую глава Кремля и военный преступник Путин считает "исторически российской", говорится в материале Financial Times.
Путин нацелился на Одессу: FT раскрыли, что готовит РФ и почему Запад бьет тревогу
Путин нацелился на Одессу - что готовит Россия и почему Запад бьет тревогу / Коллаж Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

О чем говорится в материале Financial Times:

  • Захват Одессы россиянами был одной из целей начала войны
  • Ситуация на фронте до осени может ухудшиться
  • Без усиления помощи со стороны Запада, Украина может потерять еще больше территорий

Европейские лидеры не считают, что Россия пока готова к заключению перемирия. Основной целью Кремля остается захват Одессы - города, который Владимир Путин считает якобы "исторически российским". В случае потери Одессы Украина потеряет свой главный морской порт. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника, сообщает УНИАН.

По данным источника издания, для Путина установление контроля над Одессой является ключевой задачей в войне против Украины.

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Издание также отмечает, что одним из главных результатов саммита НАТО в Гааге стало усиление фокуса Альянса на сдерживании РФ. Союзники договорились об увеличении оборонных расходов, что способствует снижению напряжения между Европой и США.

Кроме того, в Гааге состоялась встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которую в Financial Times оценили как успешную.

Впрочем, несмотря на дипломатические достижения, ситуация на поле боя, по оценке издания, все больше обостряется.

"Некоторые лидеры НАТО опасаются, что к осени ситуация на фронте может серьезно ухудшиться. Это будет гораздо важнее, чем любые бумажные обязательства, взятые в коммюнике НАТО на прошлой неделе. Военные оценки свидетельствуют, что как российские, так и украинские военные приближаются к черте истощения. Но хотя Россия, вероятно, сможет поддерживать текущий уровень операций еще в течение года, Украина может достичь критической точки в течение шести месяцев, если не получит значительной новой военной поддержки", - говорится в материале.

Также, как отмечает издание, Украина сталкивается с проблемой нехватки личного состава. Эксперты считают, что Россия потеряла более миллиона военных убитых и раненых. В то же время, потери со стороны Украины тоже были значительными.

В публикации подчеркивается, что РФ активизировала воздушные удары по украинской территории, что негативно влияет на моральное состояние населения. При отсутствии четкого плана победы может возникнуть ощущение безнадежности.

Несколько западных чиновников в интервью журналистам предостерегли, что без усиления военной поддержки Украина рискует потерять еще больше территорий. Они отметили опасность "катастрофического провала", если украинские силы исчерпают ресурсы, не получив достаточной помощи от партнеров.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия не имеет достаточных ресурсов, чтобы полноценно создать буферную зону вдоль всей украинской границы, отметил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

В то же время, по словам главы Офиса президента Андрея Ермака, Кремль лишь демонстрирует мнимую готовность к мирным переговорам, используя заявления о зависимости их динамики от Киева как инструмент манипуляции.

В Кремле же утверждают, что дальнейший ход переговоров с Украиной будет зависеть от позиции украинской стороны и роли США как потенциального посредника, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Что известно о Financial Times?

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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