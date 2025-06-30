Война может затянуться еще на 4 года: украинский комбат о тревожном сценарии

Даже если РФ сумеет захватить крупный город, это не будет означать завершение войны.

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Евгений Карась спрогнозировал сценарий завершения войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Главное из заявлений Карася:

Нынешняя война — это изматывающее и затяжное противостояние

Стагнация на фронте может длиться еще 2-4 года

Командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" майор Евгений Карась (ВСУ) отметил, что нынешняя война — это изматывающее и затяжное противостояние.

Даже если, в худшем случае, Россия сумеет захватить крупный город, это не будет означать завершение войны. Украина уже сталкивалась с временными потерями территорий, как, например, в Харьковской области, и продолжает бороться пояснил он в интервью Фокусу.

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По словам офицера, сейчас ситуация существенно отличается от событий 2022 года. Тогда страна не имела ни должных резервов, ни устойчивой обороны. Сегодня же, несмотря на потери и вынужденные отступления на некоторых направлениях, масштабных прорывов со стороны противника не наблюдается.

"То, что сейчас происходит — это стагнация. Она может длиться 2-4 года", - не исключает украинский защитник.

По сути, фронт застыл — происходят лишь незначительные изменения: деревни переходят из рук в руки, но линия остается почти неизменной. Однако главная борьба ведется не за территорию, а за ресурсы, техническое оснащение, стратегические решения и международную поддержку, отмечает он.

Как объяснил Карась, ключевыми станут поставки вооружения и решения по мобилизации. В частности, недавняя передача Украине зенитных ракет, приобретённых за замороженные российские активы, — очень важный шаг. И если таких инициатив станет больше, это может изменить расстановку сил.

Мир обычно приходит неожиданно — так же внезапно, как выпадает первый снег. Сейчас, по мнению майора, даже относительно небольшие операции, такие как "Паутина", постепенно влияют на общую динамику войны. Незаметные изменения в этом конфликте могут иметь стратегическое значение, говорит военный.

Он уверен: война не продлится десятилетиями, поскольку Украина остаётся сильным государством с работающими институтами, промышленной базой и боеспособной армией.

В то же время, Россия теряет позиции: у неё нехватка артиллерии, ракет, авиации, а украинская система ПВО остаётся действенной. Кроме того, Украина добилась превосходства в использовании беспилотников, добавил собеседник.

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Напомним, ранее РФ выдвинула наглое требование для завершения войны. Предоставленное Украине западное оружие якобы создает угрозу безопасности, утверждает Александр Грушко.

Ранее эксперт Олег Жданов назвал сценарий завершения войны. "Грузинский сценарий" окончания российско-украинской войны невозможен, считает Олег Жданов.

Как сообщал Главред, Путин может изменить свою стратегию в войне против Украины, если Запад не остановит военную помощь, считают в Институте изучения войны. Киеву нужно дать вооружения, необходимые для сдерживания оккупантов.

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Кто такой Евгений Карась Евгений Карась – украинский общественный деятель и активист, лидер общественной организации С14 (движение Общество будущего). Участвовал в войне на Востоке Украины. После начала полномасштабной фазы войны с РФ встал на защиту Украины от российских оккупантов в составе одного из подразделений, сообщает Википедия.

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