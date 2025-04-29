В Кремле "разинули рот" на Одессу и вспыхнули циничной пропагандой

Главное из пропаганды Патрушева:
- В Кремле назвали Одессу "российским городом"
- Москва посягнула на суверенитет и регионы Украины
Помощник президента страны-оккупанта России Николай Патрушев заявил, что Одесса, дескать, на протяжении двух столетий "была российским городом". По его словам, сейчас многие жители города, мол, не хотят иметь дело с Украиной. А вот о жестких обстрелах Одессы и гражданской инфраструктуры чиновник Путина решил "умолчать".
Как сообщают пропагандисты ТАСС, чиновник ответил на вопрос о том, "претендует" ли Кремль на украинские порты, и выдумал, что Россия якобы уважает "волеизъявление народа.
В качестве примера он привел оккупацию Крыма и Донбасса, где россияне провели никем не признанные "референдумы" в присутствии своих войск, и захватили украинские территории.
"Наша страна уважает волеизъявление народа. Это видно по опыту вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии", - сказал Патрушев.
Также он "выразил мнение", согласно которому жители регионов Украины, мол, должны сами определять свое будущее.
"И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят…Порт же славного города-героя превращен в хаб для переброски вооружения, пункт базирования морских диверсантов", - подчеркнул в своей пропагандисткой тираде Николай Патрушев.
Война России и Украины – новости по теме:
Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что РФ пытается обмануть мир и намерена затянуть войну. Глава государства призвал оказать международное давление на Москву.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Путина прекратить войну и подписать мирное соглашение с Украиной.
"Я хочу, чтобы он (Путин) прекратил стрелять, сел и подписал сделку", - сказал Трамп и добавил, что определится с тем, обманывает ли его Путин, через 2 недели.
Россия выдвинула новые "условия" для мира с Украиной: в частности, министр иностранных дел Лавров объявил, что Москва пойдет на прекращение огня, если Запад остановит военную поддержку Киева, а украинское государство, мол, будет лишено возможности укреплять свою армию.
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Кто такой Николай Патрушев?
Николай Патрушев – российский государственный деятель. Помощник президента России с 14 мая 2024 года. Глава Морской коллегии РФ с 13 августа 2024 года.
В недавнем прошлом занимал другие высокие посты в России:
в период с 12 мая 2008 по 12 мая 2024 года был секретарем Совета безопасности РФ
в период с 1999 по 2008 год занимал должность директора ФСБ России
Фигурант санкций Запада из-за военной агрессии России против Украины.
Придерживается конспирологических взглядов в вопросах внешней политики стран Запада. Считает, что западный мир настроен враждебно в отношении РФ, пишет Википедия.
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