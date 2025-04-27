'Россия пытается обмануть мир': Зеленский раскрыл план Кремля

ВСУ продолжают выполнять задачи на территории России, рассказал президент.

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РФ не делает реальных шагов к прекращению огня / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса, 77 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы Зеленского:

ВСУ продолжают выполнять задачи на территории Курской и Белгородской областей

Кремль заявляет о готовности к переговорам, но реально действий для прекращения огня не предпринимает

Россия пытается обмануть мир и затянуть войну

ВСУ продолжают выполнять военные задачи в Курской и Белгородской областях. Несмотря на заявления Кремля о якобы готовности идти на предложения США, никаких реальных действий со стороны РФ для прекращения огня нет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Россияне много говорят о своей якобы готовности идти на американские предложения, но пока никаких приготовлений российской армии к реальной тишине не фиксируется. Наоборот, за время после Пасхи оккупант возобновил привычную для них штурмовую активность - конечно, ценой значительных потерь россияне пытаются продвигаться", - подчеркнул глава государства. видео дня

По его словам, такие действия Кремля доказывают его истинные намерения - "Россия действительно пытается обмануть мир - обмануть Америку и других - и в дальнейшем затягивать эту войну". Зеленский отметил, что для прекращения российской агрессии необходимо системное международное давление на Россию.

"Без давления не обойтись, чтобы россияне пошли на все шаги, пошли на все, что необходимо, чтобы остановить войну. Вчерашние встречи в Ватикане и Риме подтвердили, что наши партнеры понимают, что происходит", - добавил он.

Ситуация в Курской и Белгородской области

Россия 26 апреля заявила о якобы полном вытеснении украинских сил из Курской области. Однако эта информация не соответствует реальности. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные продолжают действовать на территории России.

Президент заслушал несколько докладов главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. По его словам, украинские защитники продолжают выполнять задачи в Курской и Белгородской областях.

"Сохраняем наше присутствие на территории России", - подчеркнул президент.

Также глава государства поблагодарил украинских защитников в Донецкой области за выдержку и боевую эффективность. Особую благодарность он выразил воинам 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, которые демонстрируют хорошие результаты на Покровском направлении.

"Наши позиции держим сильными, чтобы были все возможности для правильной дипломатии", - подчеркнул Зеленский.

Заявления РФ о завершении войны - последние новости

Напомним, 25 апреля спецпредставитель США Стив Уиткофф провел трехчасовые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, посвященные войне в Украине. Помощник лидер РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча помогла сблизить позиции Москвы и Вашингтона по ряду глобальных вопросов, в частности относительно возможности возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 27 апреля, что Россия якобы готова искать "баланс интересов" в переговорах по Украине, но отказывается возвращать Запорожскую АЭС. Лавров также утверждает, что Трамп "понимает" позицию России по Крыму.

Как сообщал Главред, Россия якобы готова к прекращению огня, но требует прекращения военной помощи Украине, заявил Лавров. Он также отметил, что ЕС и НАТО поддерживают лишь те договоренности, которые укрепляют Украину, что, по его словам, противоречит интересам Дональда Трампа.

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Режим прекращения огня в Украине Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира. Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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