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При каких условиях РФ может прекратить огонь: в Москве назвали 2 требования Путина

Марина Фурман
27 апреля 2025, 20:56
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Россия требует полного прекращения поставок военной помощи Украине.
Лавров, фронт
Лавров назвал два требования Путина для полного прекращения огня / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", МИД РФ

Ключевые тезисы Лаврова:

  • Россия якобы нацелена на прекращение огня
  • Москва согласится на "безусловное" прекращение огня в Украине только при двух условиях

Страна-агрессор Россия якобы готова к прекращению огня. Одним из требований для достижения перемирия является прекращение помощи Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью CBS news.

Лавров озвучил российские требования для безусловного прекращения огня.

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"Президент России сказал, что мы нацелены на прекращение огня, но мы хотим гарантий, что оно не будет снова использовано для усиления ВСУ и что поставки оружия должны быть прекращены", - ответил российский министр.

Кроме того, он процитировал представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас и Генерального секретаря НАТО Марка Рютте относительно прекращения огня и урегулирования.

"Они прямо заявили, что будут поддерживать только то соглашение, которое в конце концов сделает Украину сильнее, сделает ее "победителем". Итак, если это и есть цель прекращения огня, то я не думаю, что этого хочет Президент США Дональд Трамп. Это то, что европейцы вместе с Зеленским хотят сделать по инициативе Президента Дональда Трампа", - заявил глава МИД России.

Прекращение огня в Украине - новости по теме

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко рассказал, что глава Кремля Владимир Путин специально затягивает прекращение огня в российско-украинской войне. Он рассчитывает на то, что переговоры с Ираном, действия Китая в Южно-Китайском море и события между Индией и Пакистаном рассредоточат внимание Соединенных Штатов.

Между тем премьер-министр Великобритании Кир Стармер надеется, что прекращение огня в Украине можно достичь до лета. Оно должно быть долгосрочным и таким, чтобы его могли принять все стороны.

Как писал Главред, Дональд Трамп пригрозил выйти из переговоров о прекращении войны в Украине. Так он ответил на вопрос о том, как скоро может быть прекращение огня в Украине.

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Кто такой Сергей Лавров?

Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы.

С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

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война в Украине режим прекращения огня Сергей Лавров
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