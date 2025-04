У Трампа есть способ остановить Путина, но он не будет рисковать – The Telegraph

Главное из материала The Telegraph:

Перемирие в Украине, возможно, близко, но Киеву придется вести переговоры на основе так называемых мирных предложение президента США Дональда Трампа, которые включают территориальные уступки. Единственный способ остановить Владимира Путина – размещение американских войск, но Трамп на такой шаг не пойдет, поскольку понимает, что западные союзники не отправятся вслед за Штатами в бой.

В материале The Telegraph говорится о том, что заявления Зеленского и Трампа после встречи в Ватикане могут указывать на приближение мира в российско-украинской войне, но вряд ли это достижение станет победой Украины. На данном этапе уступки Киева неизбежны. Путин одерживает верх в войне на истощение, а Трамп не собирается прибегать к решительным действиям.

Журналисты предположили, что у Украины, вероятно, нет другого выбора, кроме как вести переговоры на основе последних предложений Трампа, которые предполагают территориальные уступки.

Как утверждают в The Telegraph, судя по сигналам из Вашингтона, Путин согласится на инициативы Трампа, особенно после угрозы введения новых санкций. Путину предстоит провести оценку относительно того, как продолжение войны будет соизмеряться с ущербом, который нанесут военные действия российской экономике.

Впрочем, в случае прекращения огня позиции Кремля лишь укрепятся.

"В Москве он сможет легко представить это как победу; не так уж важно, считает ли российский народ такой исход справедливым обменом за огромные жертвы, которые он понес, и за значительный ущерб, нанесенный его уровню жизни", - говорится в материале.

По мнению журналистов, в случае соглашения положение Зеленского станет шатким. Прекращение огня и территориальные уступки могут привести к тому, что он вряд ли надолго останется президентом. В то же время Путин активно готовится к такому сценарию и будет строить планы относительно того, как использовать ситуацию в свою пользу.

Журналисты резюмировали, что ситуация в Украине показала слабость НАТО и Путин расценит это как "зеленый свет" для будущих агрессий. Подобной позиции будут придерживаться Китай, Иран и другие режимы, которые жестко противопоставляют себя Западу.

"Нет ничего радостного в размораживании отношений между США и Украиной, если конечный результат - предательство - остается по сути тем же", - подчеркивается в материале.

Как сообщал Главред, в субботу, 26 апреля, состоялась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Обсуждались вопросы завершения войны. По словам Зеленского, разговор можно будет назвать "историческим", если удастся добиться реализации договоренностей.

После встречи с Зеленским президент Трамп усомнился в "намерениях" Путина завершить войну. Как сказал Трамп, Путин, возможно, его обманывает. Глава Белого дома допустил усиление санкций в отношении России.

Путин якобы готов к переговорам с Украиной "без предварительных условий", сказал кремлевский рупор Дмитрий Песков. Песков утверждает, что об этом Путин сказал посланнику Трампа Уиткоффу на переговорах в Москве.

