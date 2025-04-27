Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

У Трампа есть способ остановить Путина, но он не будет рисковать – The Telegraph

Андрей Ганчук
27 апреля 2025, 11:00
2071
Путин может согласиться на "мирные" инициативы Трампа, предположили журналисты.
Зеленский, Трамп
Переговоры Зеленского и Трампа вряд ли приведут к справедливому миру - СМИ / Главред

Главное из материала The Telegraph:

  • Трамп не пойдет на шаг, который остановил бы Путина
  • Украине придется пойти на уступки
  • Путин в случае мирного соглашения укрепит свои позиции

Перемирие в Украине, возможно, близко, но Киеву придется вести переговоры на основе так называемых мирных предложение президента США Дональда Трампа, которые включают территориальные уступки. Единственный способ остановить Владимира Путина – размещение американских войск, но Трамп на такой шаг не пойдет, поскольку понимает, что западные союзники не отправятся вслед за Штатами в бой.

Перемирие вряд ли будет победой для Украины

В материале The Telegraph говорится о том, что заявления Зеленского и Трампа после встречи в Ватикане могут указывать на приближение мира в российско-украинской войне, но вряд ли это достижение станет победой Украины. На данном этапе уступки Киева неизбежны. Путин одерживает верх в войне на истощение, а Трамп не собирается прибегать к решительным действиям.

видео дня

"Даже в том случае, если он вдруг объявит о своем намерении разместить американские войска - а это единственный способ остановить Путина, - он знает, что западноевропейские страны не пойдут за ним в бой. У них самих заканчиваются боеприпасы, и на протяжении десятилетий у них не хватало духу защитить свой собственный народ, не говоря уже о народе далекой страны", - отмечается в статье.

Уступки территорий

Журналисты предположили, что у Украины, вероятно, нет другого выбора, кроме как вести переговоры на основе последних предложений Трампа, которые предполагают территориальные уступки.

Новая Дональд Трамп инфографика
Кратко о Трампе / Инфографика: Главред

Путин может согласиться на "план Трампа"

Как утверждают в The Telegraph, судя по сигналам из Вашингтона, Путин согласится на инициативы Трампа, особенно после угрозы введения новых санкций. Путину предстоит провести оценку относительно того, как продолжение войны будет соизмеряться с ущербом, который нанесут военные действия российской экономике.

Впрочем, в случае прекращения огня позиции Кремля лишь укрепятся.

"В Москве он сможет легко представить это как победу; не так уж важно, считает ли российский народ такой исход справедливым обменом за огромные жертвы, которые он понес, и за значительный ущерб, нанесенный его уровню жизни", - говорится в материале.

Путин будет строить планы по хаосу в Украине

По мнению журналистов, в случае соглашения положение Зеленского станет шатким. Прекращение огня и территориальные уступки могут привести к тому, что он вряд ли надолго останется президентом. В то же время Путин активно готовится к такому сценарию и будет строить планы относительно того, как использовать ситуацию в свою пользу.

Последствия заморозки войны

Журналисты резюмировали, что ситуация в Украине показала слабость НАТО и Путин расценит это как "зеленый свет" для будущих агрессий. Подобной позиции будут придерживаться Китай, Иран и другие режимы, которые жестко противопоставляют себя Западу.

"Нет ничего радостного в размораживании отношений между США и Украиной, если конечный результат - предательство - остается по сути тем же", - подчеркивается в материале.

Планы по миру в Украине – новости по теме:

Как сообщал Главред, в субботу, 26 апреля, состоялась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Обсуждались вопросы завершения войны. По словам Зеленского, разговор можно будет назвать "историческим", если удастся добиться реализации договоренностей.

После встречи с Зеленским президент Трамп усомнился в "намерениях" Путина завершить войну. Как сказал Трамп, Путин, возможно, его обманывает. Глава Белого дома допустил усиление санкций в отношении России.

Путин якобы готов к переговорам с Украиной "без предварительных условий", сказал кремлевский рупор Дмитрий Песков. Песков утверждает, что об этом Путин сказал посланнику Трампа Уиткоффу на переговорах в Москве.

Другие новости:

Что известно о The Telegraph?

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Дональд Трамп режим прекращения огня война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
У Трампа есть способ остановить Путина, но он не будет рисковать – The Telegraph

У Трампа есть способ остановить Путина, но он не будет рисковать – The Telegraph

11:00Война
Бойцы ВСУ бьются в Курской области: в Генштабе сделали заявление

Бойцы ВСУ бьются в Курской области: в Генштабе сделали заявление

09:48Фронт
Есть погибший, раненый ребенок: Днепропетровщина оправляется после атаки РФ

Есть погибший, раненый ребенок: Днепропетровщина оправляется после атаки РФ

09:33Война
Реклама

Популярное

Ещё
Влупят заморозки и будет снег: какие регионы атакует мощная непогода

Влупят заморозки и будет снег: какие регионы атакует мощная непогода

Ударят дожди с грозами: какой будет погода в начале мая

Ударят дожди с грозами: какой будет погода в начале мая

Китайский гороскоп на сегодня 27 апреля: Крысам - страх, Петухам - споры

Китайский гороскоп на сегодня 27 апреля: Крысам - страх, Петухам - споры

Магнитные бури влупят одна за другой: когда Украину ждет затишье

Магнитные бури влупят одна за другой: когда Украину ждет затишье

Бойцы ВСУ бьются в Курской области: в Генштабе сделали заявление

Бойцы ВСУ бьются в Курской области: в Генштабе сделали заявление

Последние новости

11:30

Китайский гороскоп на завтра 28 апреля: Собакам - стресс, Свиньям - лень

11:00

У Трампа есть способ остановить Путина, но он не будет рисковать – The Telegraph

11:00

Гороскоп на май 2025: Скорпионам - финансовый сдвиг, Львам - встреча

10:17

В России массово отменяют парады к 9 мая: Свитан объяснил, в чем причина

09:48

Бойцы ВСУ бьются в Курской области: в Генштабе сделали заявление

Украину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в маеУкраину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в мае
09:33

Есть погибший, раненый ребенок: Днепропетровщина оправляется после атаки РФФото

09:21

Гороскоп на завтра 28 апреля: Девам - грандиозная прибыль, Стрельцам - путешествие

09:20

Почему нельзя обгонять грузовики с правой стороны: знают не все водители

09:00

Ани Лорак финансирует государство, которое нас убивает: певица Ангела об артистах-предателях, беглецах и усталости от войны

Реклама
08:50

Поднялся яркий огонь: партизаны устроили подрыв на железной дороге оккупантов

08:30

РФ готовит новую тактику для наступления летом-осенью: в США назвали планы

08:12

Когда в Украину вернется потепление: синоптик назвал точную дату

08:10

Как похороны лидера 1,5 млрд католиков не стали событием №1 даже в Римемнение

07:38

В США поставили России ультиматум по Украине и раскрыли планы против Кремля

06:10

"Туман войны": как прошла встреча Трампа и Зеленскогомнение

04:35

Как сказать "наличка" и "обналичивать" на украинском языке: каких ошибок стоит избегатьВидео

03:30

Почему полицейские просят водителей показать язык: ответ удивит

02:30

"Дележ территорий": прогноз худшего сценария с выходом США из переговоровВидео

01:31

РФ прорывается с двух направлений, бои за Константиновку уже возможны - лейтенант ВСУ

00:47

Россияне накапливают силы и пытаются продвигаться на Сумщине - DeepState

Реклама
26 апреля, суббота
23:52

Магнитные бури влупят одна за другой: когда Украину ждет затишье

23:06

Украинская певица стала жертвой мошенниковВидео

22:44

На сколько вырастет цена на хлеб: эксперт сделал неожиданный прогноз

22:06

На Новолуние в апреле повезет почти всем: какие 5 знаков зодиака будут купаться в богатстве

21:54

Что делать, если стиральная машина плохо сливает воду: совет от мастераВидео

21:39

Трамп сделал громкое обещание насчет мирных переговоров по Украине

20:53

Скрывает полезную функцию: что означает кнопка со стрелкой на брелоке авто

20:24

Ватикан выделил Зеленскому особое место: СМИ рассказали, что означает этот жест

19:30

Влупят заморозки и будет снег: какие регионы атакует мощная непогода

19:10

Май станет катализатором для российских оккупантовмнение

19:02

Встреча Зеленского и Трампа: когда состоятся следующие переговоры

18:59

100 дней второго срока Трампа: СМИ рассказали, как это сказалось на Украине

18:55

Кома: российская блогерша Боня оказалась в тяжелом состоянии на Эвересте

18:05

После встречи Зеленского с Трампом у Путина заявили о "готовности к переговорам"

17:32

"Он меня просто обманывает": Трамп открыто пригрозил Путину

17:17

Обвинявшую принца Эндрю в изнасиловании правозащитницу нашли мертвой

17:13

Борьба до последней высоты: Магучих уверенно выиграла этап Бриллиантовой лиги

17:00

Начнется "черная полоса": что нельзя делать 27 апреля

16:53

"Операция продолжается": Генштаб высмеял бред Путина о выходе ВСУ с Курщины

16:18

Проводы, или Гробки: можно ли оставлять на могилах еду и алкоголь 27 апреля

Реклама
15:47

Хозяек призвали протирать кастрюли чайными пакетиками: в чем причина

15:46

Сергей Дейнеко на Сумщине: глава ГПСУ проверил ситуацию на границе с Россией (видео)Видео

15:22

Не только россияне: Герасимов впервые озвучил новые факты об участии КНДР

15:08

Зеленский раскрыл детали "исторической" встречи с Трампом: о чем шла речьВидео

15:05

Гороскоп на май 2025: назван знак зодиака, который ждет головокружительный успехВидео

15:03

"Славик и Настя - отдельная история": Потап заинтриговал новым заявлением

15:02

Можно ли давать собаке освященную паску: священник дал однозначный ответВидео

14:46

В РФ объявили о "полном освобождении" Курской области - детали

14:14

Что на самом деле означает фамилия Путин: историк раскрыл интересный нюансВидео

14:11

ВСУ уничтожили сына замдиректора ЦРУ: американец воевал в Украине на стороне РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять