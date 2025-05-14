"Нечего будет сказать московским рабам": что не дает Путину пойти на перемирие

Российский диктатор хочет продолжать войну и захватывать украинские территории.

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Почему Путин не хочет прекращения огня / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", скриншот из видео

О чем говорит Огрызко:

Путину невыгодно прекращение огня даже на 30 дней

РФ готовиться к новому наступлению

30-дневное прекращение огня неприемлемо для России. Российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы война продолжалась. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Он убежден, что прекращение огня будет означать, что ни одна из целей Путина не была достигнута.

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"Нет денацификации, нет демилитаризации и тому подобное. Все с точностью до наоборот. Что тогда Путин будет говорить своим московским рабам? Ему нечего будет сказать", - говорит Огрызко.

Эксперт добавил, что россияне хотят захватить все больше украинских территорий и планируют новые наступательные действия. Все это станет невозможным, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский планирует полететь в Турцию, чтобы провести личные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Если Путин не прибудет на переговоры, это будет свидетельствовать о том, что он не готов заканчивать войну.

Впоследствии высокопоставленный бывший кремлевский чиновник на условиях анонимности сообщил СМИ, что Россию на переговорах может представлять не Путин, а министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ по вопросам внешней политики Юрий Ушаков.

Напомним, в ОПУ обещают ответ, если Путин не появится в Стамбуле. Президент Зеленский подтвердил свое участие в переговорах в Турции, однако Путин не спешит этого делать.

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Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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