Видят мир не только черно-белым: сколько цветов различают собаки

Есть несколько цветов, которые собаки видят четче всего.

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Сколько цветов различают собаки / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Видят ли собаки цвета

Какие игрушки любят собаки

Многие считают, что собаки видят мир только черно-белым, но на самом деле они различают гораздо больше цветов.

Главред решил разобраться, какие цвета видят собаки.

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Сколько цветов видят собаки

Как пишет express.co.uk, собаки могут видеть цвета, подобно людям, но оттенок и яркость могут быть не такими сильными.

"Собаки могут просто не видеть истинного цвета объекта. Они также менее чувствительны к изменениям яркости, поэтому не могут воспринимать цвет в насыщенных, ярких тонах, как люди. Например, красный цвет кажется собаке темно-коричнево-серым или черным. А желтый, оранжевый и зеленый выглядят для собаки немного желтоватыми", - говорится в сообщении.

В то же время, собаки хорошо видят синий, но фиолетовый выглядит для них так же.

Кроме того, собаки более близоруки, чем люди, то есть они не могут четко видеть предметы на расстоянии, что объясняет, почему им может быть трудно увидеть свой ярко-желтый мяч на пустом, ровном поле.

Какого цвета игрушки лучше всего подходят для собак

Пытаясь улучшить жизнь своего любимца, владелец собаки искал лучшие игрушки, задаваясь вопросом, влияет ли на это цвет.

"Какие цвета видят собаки? Интереснее ли им иметь игрушки такого цвета?", - написал он на Reddit.

Другие пользователи ответили, что синий цвет собакам легче всего увидеть, потому что он больше всего выделяется на самых разнообразных фонах.

"Синие игрушки хорошо видны собакам, поскольку трава, как правило, имеет для собак более желтый/серый оттенок, поэтому синий цвет будет выделяться на траве", - добавил еще один пользователь.

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