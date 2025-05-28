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29 мая - Вознесение Господне: как провести этот церковный праздник

Виталий Кирсанов
28 мая 2025, 14:45
131
Вознесение Господне - один из важнейших праздников в христианстве, посвященный вознесению Иисуса Христа на небо.
29 мая - Вознесение Господне
29 мая - Вознесение Господне / коллаж: Главред, фото: УНИАН, gtrk-kaluga.ru

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 29 мая
  • Народные традиции и приметы
  • Что нельзя делать 29 мая

По новому церковному календарю 29 мая отмечается праздник Вознесения Христова. Также церковь чтит мученицу Феодосию, деву Тирскую, преподобномученицу Феодосию-деву и вспоминает Первый Вселенский собор 325 года. Также в этот день вспоминается подвиг мучеников, которые в долине Ферейдан в Иране от персов пострадали - это переходной праздник, отмечаемый в день Вознесения Господня. Почитаются иконы Божьей Матери: "Споручница грешных" и "Недремлющее око". Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 29 мая

Вознесение Господне - один из важнейших праздников в христианстве, посвященный вознесению Иисуса Христа на небо. Сорок дней после своего воскресения Иисус проповедовал и наставлял веру апостолов. А на 40-й день апостолы стали свидетелями того, как Иисус поднимается на небо на Масличной горе недалеко от Вифании. Затем, когда Христос исчез в облаках, им явились два ангела, которые возвестили о втором пришествии Мессии.

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Праздник завершает земной цикл жизни Иисуса Христа, но дает надежду на жизнь вечную. Это событие описано в Евангелиях от Луки и в Деяниях Апостолов.

Интересно, что до IV века Вознесение отмечали вместе с праздником Троицы. Первые упоминания об отдельном праздновании праздника можно найти в трудах богослова Григория Нисского и проповедях Иоанна Златоуста.

Святая мученица Феодосия Тирская была христианкой и пострадала во время гонений на христиан в 307 году. Она обратилась к христианам, которые были заключены в тюрьму, и поклонилась им. За это стража схватила ее и отвели к правителю. Девушка отказалась на уговоры принести жертву идолам, поэтому была подвергнута пыткам, а затем усечена мечом. Мощи святой были перенесены в Константинополь, позже - в Венецию.

Первый Вселенский Собор в истории христианства был созван в 325 году в городе Никея императором Константином Великим. Собор длился два месяца и на нем присутствовали 318 епископов, а также многие пресвитеры и диаконы. По результатам собора было осуждено арианство, определен способ исчисления даты Пасхи, а также установлены 20 основных канонов церковной жизни.

Икона Божьей Матери "Споручница грешных" известна своей чудотворной и целебной силой. Это один из самых известных образов Богородицы. В основе сюжета - Богоматерь, которая держит левой рукой маленького Иисуса, а правой рукой - свиток, символизирующий мудрость и благодать. Иногда изображается без свитка.

Известно, что икона находилась в Николаевском Одринском мужском монастыре, на территории Орловской губернии, когда о ней заговорили в 1843 году. Позже икона была перенесена в Москву в храм Святителя Николая.

В Украине есть еще одна икона с таким с названием - Корецкая "Споручница грешных". Икона была в собственности корецких князей, они называли ее "Благодатная". В 1622 году князь Самуил перед захватом турками его в плен спрятал икону. Игуменья Серафима уберегла икону и позже она была выставлена в Свято-Вознесенском Корецком женском православном монастыре.

Икона "Недремлющее Око" происходит из церкви Рождества Пресвятой Богородицы Старовыжевского района Волынской области. Датируется 18 веком. Считается, что в основе иконы - слова из Ветхого Завета: "Я сплю, а сердце мое бодрствует". Икона изображает спящего Иисуса, который во сне видит свои будущие страдания и предсказывает воскресение из мертвых. Сейчас хранится в Музее волынской иконы.

Народные традиции и приметы

Праздник Вознесения Христова имеет крепкие народные традиции. В народе говорили: "Вшествие". И поскольку праздник в разные даты, но всегда в четверг, то была такая поговорка: "Не придется в среду Вознесения". В некоторых регионах в народных традициях было выпекать куличи и красить яйца на поминки. По преданию, это последний день, когда пекли пасхальную выпечку.

В народе сохранилось несколько примет:

  • хорошая погода на Вознесение - будет приятное лето и теплая осень;
  • холодная погода предсказывает неурожай;
  • дожди в этот день предвещают болезни у скота;
  • карканье вороны сулит везение, какие-то неожиданные приятные события;
  • жаркий день означает много грибов в лесу.

У крестьян принято до этого дня уже все посеять, а на сам праздник обходили свои посевы и качали там пасхальные яйца. В этот период уже ожидается праздник Троицы, который наступает через 10 дней. Молодежь уже собираются вместе и устраивают различные веселые развлечения.

Что нельзя делать 29 мая

Вознесение - большой праздник и по церковным, и по народным традициям. Поэтому запрещена любая физическая работа: нельзя работать в поле и на огороде, убирать в домах, заниматься по хозяйству, стирать, шить и вышивать. Нельзя рубить дрова. К такому большому празднику уже все должно быть сделано.

Хозяйки старались приготовить блюда накануне Вознесения, чтобы на сам праздник провести время с родными. Не следует в этот день занимать деньги - это к бедности. В Вознесение хорошо искупаться в открытом водоеме, это укрепит здоровье на долгие годы.

Именины и день ангела 29 мая

По новоюлианскому календарю 29 мая день ангела отмечает Феодосий. Это имя имеет греческое происхождение и переводится как "Божий дар".

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