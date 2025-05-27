Почему 28 мая нельзя ничего давать в долг: какой праздник и день ангела

В день Никиты-исповедника не следует ссориться и злословить, а также выполнять тяжелую физическую работу.

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28 мая: какой праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 28 мая

Народные приметы

Что нельзя делать 28 мая

По новому церковному календарю 28 мая церковь отмечает преподобного Никиты-исповедника епископа Халкидонского; священномученика Евтихия, епископа Мелитинского, мученицы Еликониды, священномученика Елладия епископа. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 28 мая

Преподобный Никита-исповедник был епископом Халкидонским во второй половине восьмого столетия. Святитель отличился своей добротой и милосердием к бедным, вдовам и сиротам. Он лечил больных и помогал всем, кому мог. Во времена иконоборчества святой Никита пострадал за отстаивание икон. Он подвергся пыткам и был отправлен в ссылку. Умер в начале девятого столетия.

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Священномученик Евтихий жил в первом веке и помогал святым апостолам. Был поставлен епископом в городе Мелитин. Подвергся пыткам за христианское вероисповедание.

Святая мученица Еликонида жила в городе Фессалоники в третьем веке. Когда начались гонения христиан, девушка пошла в Коринф. Там девушка была арестована за проповедь. Терпя пытки, девушка не отреклась от Христа. Когда ей предложили статус жрицы за отречение, она согласилась. Тогда ее привели к языческому капищу и оставили там одну по ее просьбе. Девушка разбила все языческие идолы. За это ее повели в казнь. Но дикие львы, к которым бросили девушку, не тронули ее. Тогда святой отрубили голову. Случилось это в 244 году.

Священномученик Елладий жил в 6-7 веке. Пострадал за Христа во время нашествия персов на Римскую империю. Святой был забит до смерти после пыток.

28 мая отмечается канун Вознесения Господня, поскольку 29 мая - праздник Вознесения.

Народные приметы

На Никиты в народе сохранились следующие приметы о погоде:

тихая безветренная погода – к хорошему урожаю;

дождь в этот день сулит сухую осень;

если летает много пчел и ос, то погода должна улучшиться;

радуга в небе прогнозирует непогоду и дожди в ближайшее время;

стрекот сороки в этот день на удачу, предвещает много денег.

Что нельзя делать 28 мая

В день Никиты-исповедника не следует ссориться и злословить, а также выполнять тяжелую физическую работу. В народе считали, что в этот день ничего не стоит одалживать, а за своими вещами нужно хорошо присматривать. Не оставлять без присмотра свои вещи и закрывать дом или квартиру.

Именины и день ангела 28 мая

По новоюлианскому календарю 28 мая с днем ангела следует поздравить Никиту. Имя пришло к нам через старославянский язык с древнегреческого и означает "победитель".

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