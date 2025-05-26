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27 мая нельзя ссориться и обманывать: какой праздник и день ангела

Виталий Кирсанов
26 мая 2025, 11:58
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В народе считают, что не стоит сажать деревья в этот день, они не приживутся.
27 мая: какой праздник и что нельзя делать
27 мая: какой праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 27 мая
  • Народные приметы
  • Что нельзя делать 27 мая

По новому церковному календарю в Украине 27 мая церковь чтит память священномученика Ферапонта, епископа Сардейского, мучеников девы Феодоры и воина Дидима, праведного исповедника Иоанна Русина. Упоминается также обретение мощей святителей Киевских: Киприана и Фотия. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 27 мая

Священномученик Ферапонт был епископом в Сардисе в Малой Азии. Жил мученик в III веке во времена правления императора Юлиана, преследовавшего всех христиан. Святого заточили в тюрьму и мучили голодом и жаждой, но он не отрекся от Иисуса Христа и был убит.

видео дня

Святые мученики дева Феодора и воин Дидим приняли мученическую смерть в начале IV века в городе Александрии. Во времена гонения христиан императором Диоклетианом святая Феодора была арестована как христианка. Для наказания ее отвели на поругание в блудный дом.

Святой Дидим был христианином и, облачившись в военную одежду, вошел в тот же блудный дом и вывел оттуда Феодору, отдав ей свою одежду. Когда правитель об этом узнал, приказал казнить Дидима. Феодора пришла на его казнь и пожелала принять смерть вместе с ним. Оба были усечены мечом.

Праведный Иоанн Русин родился на украинских землях около 1690 года. Был воином в российской армии. Во время войны с Турцией его пленили и продали в рабство в Кесарии Каппадокийской. Несмотря на тяготы жизни раба, Иоанн оставался ревностным христианином и был добрым ко всем окружающим. Даже его хозяин-рабовладелец уважал его. После смерти Иоанна на похороны пришли все христиане города.

Народные приметы

К 27 мая в народе есть следующие приметы:

  • паркий воздух предвещает дожди;
  • если видны черви, скоро будут грозы;
  • туман подразумевает много грибов;
  • солнечный день обещает солнечную осень;
  • дождливый день означает сырую осень.

Что нельзя делать 27 мая

Нельзя думать о чем-то плохом, ссориться с близкими и обманывать. В народе считают, что не стоит сажать деревья в этот день, они не приживутся. Лучше обходить потерянные мелкие монеты. Также нужно делать хорошие дела и настраивать себя на добрые мысли. Не стоит отказывать нуждающимся и просящим помощи.

Именины и день ангела 27 мая

По новоюлианскому календарю 27 мая отмечают именины Иван и Федор.

Иоанн – производное имя от еврейского Иоанн. Имя трактуется как "милость Божья".

Федор в переводе с греческого языка значит "подарок Господа".

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