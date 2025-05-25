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Почему 26 мая запрещено выносить мусор: какой праздник и день ангела

Виталий Кирсанов
25 мая 2025, 14:29
76
По новоюлианскому календарю 26 мая день ангела отмечают Елена, Иван и Григорий.
26 мая: какой праздник и что нельзя делать
26 мая: какой праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 26 мая
  • Народные приметы
  • Что нельзя делать 26 мая

По новому церковному календарю 26 мая христиане чествуют апостолов от 70 - Карпа и Алфея, мученика Аверкия и мученицу Елену, преподобного Иоанна Психаита исповедника, мученика Георгия Нового. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 26 мая

Апостол Карп был учеником апостола Павла, принадлежит к апостолам из 70. Вместе со святым Павлом он проповедовал веру Христову. Апостол Павел поставил святого Карпа епископом города Берия во Фракии. Святой был убит за свои проповеди.

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Апостол Алфей также из числа апостолов из 70. Он происходил из галилейского города Капернаума Был отцом известных апостолов Иакова и Левия. Левий при крещении получил имя Матфей, он является автором одного Евангелия. Алфей также считается отцом мучеников Аверкия и Елены.

Святые Аверкий и Елена были христианами и приняли мученическую смерть за вероисповедание.

Преподобный Иоанн Психаит родился в VIII веке и принял монашество в Психаитском монастыре недалеко от Константинополя. Исповедник был арестован во времена иконоборческой ереси. За отказ отречься от святых икон отправлен в изгнание, где и умер.

Святой Георгий Новый жил в XV веке на территории современной Македонии. Юноша был образованным и очень способным к наукам, владел ювелирным искусством. Но за исповедание христианства был убит. Был сожжен за отказ принять мусульманство.

Народные приметы

На 26 мая в народе известны следующие приметы:

  • много комаров предвещают потепление в ближайшее время;
  • если в этот день будет мало комаров, то не стоит ожидать большого урожая овса;
  • если птички купаются, ожидается дождь;
  • услышать пение кукушки – к жаркому лету;
  • обильный цвет рябины - к богатому урожаю.

Что нельзя делать 26 мая

Нельзя ссориться и ругаться. В народе верят, что нельзя убивать комаров. Среди суеверий – запрещено выносить мусор. Не стоит в этот день лениться и спать допоздна.

Именины и день ангела 26 мая

По новоюлианскому календарю 26 мая день ангела отмечают Елена, Иван и Григорий.

Елена – имя греческого происхождения. На украинские земли пришло через церковный старославянский перевод. Имеет разные толкования, но все они связаны со светом или огнем.

Иоанн – имя из древнееврейского языка, что означает "помилованный Богом".

Григорий имеет греческое происхождение и переводится как "сосредоточенный" и "внимательный".

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