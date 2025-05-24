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Почему 25 мая нельзя убирать и вышивать: какой праздник и день ангела

Виталий Кирсанов
24 мая 2025, 16:20
10
25 мая лучше всего провести время с семьей, посетить церковь и посвятить свое время молитве.
25 мая: какой праздник и что нельзя делать
25 мая: какой праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: pexels, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 25 мая
  • Народные приметы
  • Что можно и нельзя делать 25 мая

По новому церковному календарю 25 мая церковь чествует Третье обретение главы Иоанна Предтечи – Крестителя Господня; священномученика Ферапонта, епископа Кипрского, святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского. Также ПЦУ в этот день отмечает восстановление Михайловского Златоверхого собора в Киеве. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 25 мая

Третье обретение главы святого Иоанна Предтечи – важное событие для православных христиан, поскольку Иоанн Креститель – один из самых почитаемых святых. Святыня терялась три раза. Последний раз она была спрятана от нашествия иконоборцев, а в 850 году была найдена на месте, которое патриарх Игнатий увидел в видении.

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    Священномученик Ферапонт жил в третьем веке, был монахом в монастыре Кипра. Позже стал епископом Кипрским. Святой умер мученической смертью в период гонения христиан императором Диоклетианом. Мощи святого хранились на Кипре, в 806 году были перенесены в Константинополь.Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический, родился в 1800 году в городе Ельце. В 1819 году поступил в Киевскую духовную академию и имел недюжинное способности к наукам. Особенно любил естественные науки. После окончания академии был назначен ректором Санкт-Петербургского Александро-Невского духовного училища. Там он постригся в монахи и был рукоположен во иеромонаха.

    В 1826 был возведен в сан архимандрита. Святитель оставил множество проповедей, а также научных произведений и переводов. В 1836 году был рукоположен во епископа Чигиринского. Позже был перемещен в Харьковскую епархию. В 1845 году святитель Иннокентий стал архиепископом Херсонской и Таврической епархий. Поддерживал воинов в Крымской войне, проповедовал на фронте и посещал раненых в больнице. Умер святой 25 мая 1857 года и был причислен к лику святых в 1997 году.

    В этот день - 25-ая годовщина восстановления Михайловского Златоверхого собора в Киеве. В 2000 году собор был восстановлен после разрушения советской властью, видевшей в Михайловском соборе не только религиозную основу, но и свидетельство существования самостоятельного государства с центром в Киеве. Златоверхий собор является одним из главных центров украинской церкви, поэтому его открытие 25 лет назад важно для украинцев.

    Народные приметы

    До 25 мая в народе распространены следующие приметы:

    • роса – хороший знак, предвещающий богатый урожай;
    • гром предвещает сильные дожди в ближайшие дни;
    • цвет рябины обещает хороший урожай ягод;
    • пасмурное утро предполагает частые дожди летом;
    • пение соловья – к хорошей погоде.

    Что нельзя делать 25 мая

    В этом году 25 мая выпадает в воскресенье. Верующие идут в храмы, поскольку воскресенье – день тишины, благословения и молитвы. В христианских и народных традициях воскресенье почитается, поэтому не следует выполнять тяжелую физическую работу, убирать, шить и вышивать. Нельзя ссориться и ругаться в этот день. Лучше всего провести время с семьей, посетить церковь и посвятить свое время молитве.

    Именины и день ангела 25 мая

    25 мая по новоюлианскому календарю в Украине отмечаем день ангела Ивана. Иван – украинское имя, происходящее от древнееврейского Иоанн. Переводится как "помилованный Богом", "Божья милость".

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