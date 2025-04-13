В какие дни перед Пасхой нужно убирать на кладбище: ответ епископа

Остались последние дни, когда убирать на кладбище перед Пасхой 2025 года разрешено.

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Когда можно посещать кладбище в 2025 году для уборки могил перед Пасхой / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Вы узнаете:

Почему нельзя убирать на могилах в чистый четверг

В какие дни еще можно поубирать на кладбище

Накануне Пасхальных праздников у многих возникает вопрос: когда надо делать уборку на кладбище на могилах родных, чтобы почтить их память согласно церковным установкам.

Главред узнал, что важно придерживаться определенных правил, которые регулируют это. Наместник Лавры от ПЦУ, епископ Авраамий рассказал Фактам ICTV, в какие дни перед Пасхой нужно убирать на кладбище.

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По словам епископа, прежде всего не следует убирать могилы в Вербное воскресенье, ведь это и воскресенье, и большой праздник. Заниматься физическим трудом, включая благоустройство кладбищ, в такой день не рекомендуется.

Особенно осторожно следует относиться к хозяйственным делам в течение Страстной недели. Этот период - время скорби и молитв, напоминающих о страданиях и смерти Иисуса Христа. Например, чистый четверг хоть и ассоциируется с уборкой в доме, но не предназначен для визитов на кладбище. Также и Страстная пятница является днем, когда физический труд должен быть ограничен, ведь это день траура.

Возникает вопрос, можно ли в Великую субботу перед Пасхой ходить на кладбище для благоустройства могил родных? Епископ отметил, что это тоже не лучший вариант.

Зато оптимально упорядочить могилы в первые дни Страстной недели, до Великого четверга. В это время еще не начинается строгий пост, а верующие могут уделить внимание практическим делам.

Однако лучше всего отложить уборку до послепасхального периода, в частности на поминальные дни, которые специально отведены церковью для молитвы за упокой души.

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Кто такой Авраамий? Авраамий (в миру Лотыш Михаил Михайлович) - архиерей Православной церкви Украины, епископ Бориспольский, викарий Киевской епархии. Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины, пишет Википедия.

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