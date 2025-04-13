Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

В какие дни перед Пасхой нужно убирать на кладбище: ответ епископа

Анна Косик
13 апреля 2025, 12:24
545
Остались последние дни, когда убирать на кладбище перед Пасхой 2025 года разрешено.
Кладбище, епископ Авраам
Когда можно посещать кладбище в 2025 году для уборки могил перед Пасхой / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Вы узнаете:

  • Почему нельзя убирать на могилах в чистый четверг
  • В какие дни еще можно поубирать на кладбище

Накануне Пасхальных праздников у многих возникает вопрос: когда надо делать уборку на кладбище на могилах родных, чтобы почтить их память согласно церковным установкам.

Главред узнал, что важно придерживаться определенных правил, которые регулируют это. Наместник Лавры от ПЦУ, епископ Авраамий рассказал Фактам ICTV, в какие дни перед Пасхой нужно убирать на кладбище.

видео дня

По словам епископа, прежде всего не следует убирать могилы в Вербное воскресенье, ведь это и воскресенье, и большой праздник. Заниматься физическим трудом, включая благоустройство кладбищ, в такой день не рекомендуется.

Особенно осторожно следует относиться к хозяйственным делам в течение Страстной недели. Этот период - время скорби и молитв, напоминающих о страданиях и смерти Иисуса Христа. Например, чистый четверг хоть и ассоциируется с уборкой в доме, но не предназначен для визитов на кладбище. Также и Страстная пятница является днем, когда физический труд должен быть ограничен, ведь это день траура.

Возникает вопрос, можно ли в Великую субботу перед Пасхой ходить на кладбище для благоустройства могил родных? Епископ отметил, что это тоже не лучший вариант.

Зато оптимально упорядочить могилы в первые дни Страстной недели, до Великого четверга. В это время еще не начинается строгий пост, а верующие могут уделить внимание практическим делам.

Однако лучше всего отложить уборку до послепасхального периода, в частности на поминальные дни, которые специально отведены церковью для молитвы за упокой души.

Читайте также:

Кто такой Авраамий?

Авраамий (в миру Лотыш Михаил Михайлович) - архиерей Православной церкви Украины, епископ Бориспольский, викарий Киевской епархии. Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кладбища пасхальные праздники Пасха 2025
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Троллейбус смерти": количество жертв удара РФ по Сумам быстро растет, новые детали

"Троллейбус смерти": количество жертв удара РФ по Сумам быстро растет, новые детали

13:25Война
У Зеленского сделали заявление о ситуации на фронте и раскрыли планы Путина

У Зеленского сделали заявление о ситуации на фронте и раскрыли планы Путина

13:16Политика
"Десятки погибших и раненых": Зеленский назвал новые детали удара по Сумах

"Десятки погибших и раненых": Зеленский назвал новые детали удара по Сумах

11:49Война
Реклама

Популярное

Ещё
Рассекречено второе название Киева: историк раскрыл, как называлась столица Украины

Рассекречено второе название Киева: историк раскрыл, как называлась столица Украины

Какое второе название Украины: историк сделал неожиданное открытие

Какое второе название Украины: историк сделал неожиданное открытие

"Дойти до Белгорода, Воронежа, Ростова": эксперт прокомментировал замысел ВСУ

"Дойти до Белгорода, Воронежа, Ростова": эксперт прокомментировал замысел ВСУ

Карта Deep State онлайн за 13 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Начинается трудный период: как повлияет на жизнь Розовое полнолуние

Начинается трудный период: как повлияет на жизнь Розовое полнолуние

Последние новости

13:35

Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля

13:25

"Троллейбус смерти": количество жертв удара РФ по Сумам быстро растет, новые деталиФото

13:22

"Понимаю Надю": Кацурин вышел на сцену с Дорофеевой и сделал громкое заявление

13:16

У Зеленского сделали заявление о ситуации на фронте и раскрыли планы Путина

13:06

Оккупанты прорываются на Запорожье: военный назвал направления ударов

Украину атакует необычная погода: синоптик сообщила о резкой смене погодыУкраину атакует необычная погода: синоптик сообщила о резкой смене погоды
12:56

"Самая страшная потеря": названа новая версия гибели пилота украинского F-16

12:24

В какие дни перед Пасхой нужно убирать на кладбище: ответ епископа

12:21

Китайский гороскоп на завтра 14 апреля: Лошадям - унижение, Петухам - обиды

11:49

"Десятки погибших и раненых": Зеленский назвал новые детали удара по Сумах

Реклама
11:33

Россияне меняют тактики запуска Шахедов по Украине - ISW

10:34

Войска РФ ракетами ударили по Сумам: десятки погибших и раненых, подробностиФотоВидео

10:32

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 апреля: Овнам - препятствия, Ракам - поддержка

10:25

Финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля

10:06

РФ может повторить операцию в направлении второго города Украины – пограничники

10:04

Ситуация угрожающая на двух направлениях фронта: в ГПСУ предупредили об опасности

09:55

Поздравления с Вербным воскресеньем: красивые картинки и теплые слова

09:37

Украина была бы другой: историк назвал "запретные слова" в Акте о независимостиВидео

09:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 апреля (обновляется)

09:27

Гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля: Тельцам - перемены, Ракам - экономить

09:24

Враг атаковал Киев 30 дронами: в КГВА сообщили, есть ли попадания

Реклама
09:11

Гороскоп на завтра 14 апреля: Ракам - приятные моменты, Стрельцам - подарок

09:01

В Оренбурге в районе ТЭЦ прогремел мощный взрыв: произошел пожар, деталиВидео

08:54

Карта Deep State онлайн за 13 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:42

Оккупанты берут паузу на фронте: аналитик рассказал, как изменилась ситуация

08:10

Как США хотят отдать 4 региона Украины РФмнение

07:54

Трамп сделал резкое заявление по войне после визита Уиткоффа к Путину

07:10

Где 3 отличия между мужчинами: веселая головоломка, которая никого не оставит равнодушным

06:30

Магнитная буря "трусит" страну: как долго продлится геомагнитный шторм

06:10

У Путина не хватает пушечного мяса на фронтемнение

05:44

Что запрещено делать в спортзале: золотые правила этикета

05:00

Тест на внимательность: найдите медузу среди пластиковых пакетов за 9 секунд

04:35

Почему неправильно говорить "вибачте мене": учитель объяснила ошибкуВидео

04:19

Лунный календарь на 13 апреля: что можно и нельзя делать

03:30

Реже, чем раз в месяц: ветеринар сказал, как часто нужно купать котаВидео

02:47

"Я так гордился тобой": командир Павла Иванова эмоционально отреагировал на его гибель

01:20

Гнилые корни у орхидеи: что надо сделать, чтобы спасти вазон

12 апреля, суббота
23:01

"Дружественный огонь" или российская ракета: кто сбил F-16 Павла Иванова

22:52

Украина не станет членом ЕС и НАТО до окончания войны: Мерц сделал заявление

21:33

Особенный подарок: Меган Маркл показала, что принц Гарри привез из Украины

21:29

Тренды макияжа 2025 - как выглядеть модно и естественно одновременно

Реклама
21:12

Трамп продлил санкции против России, введенные Байденом

20:26

В одних областях -8, а в других +18: какой будет погода на Вербное воскресенье

20:11

Полиция задержала пьяного экс-футболиста Алиева: в чем его обвиняют

19:28

"Помню, как ты радовался": Павел Иванов посмертно стал Героем Украины

19:26

Как быстро снять нагар с кастрюли: ИИ рассказал ТОП-3 лайфхака для чистой посуды

19:10

Как шахеды уничтожают Украину: новая тактика оккупантовмнение

19:03

"Потери среди волонтеров": в Херсоне дрон атаковал авто, есть погибший и раненые

18:56

Какое второе название Украины: историк сделал неожиданное открытиеВидео

18:55

"Дойти до Белгорода, Воронежа, Ростова": эксперт прокомментировал замысел ВСУ

18:46

"Не я бью – верба бьет": что нужно освятить в церкви на Вербное воскресенье

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять