Не все россияне хотят видеть Ани Лорак на сцене.

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Ани Лорак - новый скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Концерт Ани Лорак потребовали отменить

Причина недовольства россиян

Когда-то известная украинская певица Ани Лорак, а сейчас предательница Украины, попала в неприятности в стране-оккупанте.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, в Ставропольском крае требуют отменить концерт артистки из-за сообщений о ее связи с ВСУ. Отметим, запроданка сейчас находится на гастролях по России.

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Местные активисты перед концертом, который должен состоятся в августе, выступили с предложением отменить его и проверить певицу насчет связи с ВСУ.

Ани Лорак продолжает развлекать россиян / фото: instagram.com, Ани Лорак

"Как-то это не очень правильно, не находите? Стоит ли нам давать ей сцену в нашем городе? И кто вообще одобрил ее выступление в Ставрополе?" - заявила активисты.

Ани Лорак недавно получила награду в РФ / фото: instagram.com, Ани Лорак

Напомним, уже давно ходят слухи, что предательница Лорак передавала финансовую помощь ВСУ, но певица отрицает данную информацию. Также власти РФ проверяли артистку и не нашли подтверждений.

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Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

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Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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