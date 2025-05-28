Круче метро: где в Украине есть уникальный транспорт с левосторонним движением

Вы узнаете:
- Где в Украине курсируют скоростные трамваи
- Чем особенный метротрам
В Украине есть много видов транспорта: от автобусов до троллейбусов, трамваев и метро. Но только в одном городе функционирует скоростной трамвай, который также называется метротрам, о котором слышали единицы.
Главред узнал, что такой уникальный вид транспорта запустили в Кривом Роге. Об этом рассказали на YouTube-канале ArteFact - Украинская инфографика.
Выяснилось, что эта разновидность общественного транспорта построена по всем принципам метрополитена, однако вместо вагонов метро по путям ездят трамвайные вагоны.
"Общая длина маршрута - 18 километров. Состоит он из 15 станций, 4 из которых подземные", - говорится в видео.
Заметим еще один интересный факт о криворожском метротраме. Он является единственным местом в Украине, где введено левостороннее движение, ведь двери трамваев расположены с правой стороны.
Гидесса Елена Ледовская также рассказала на Первом Криворожском, что во время создания этой транспортной артерии в Кривом Роге, а именно в 1986 году, существовало неписаное правило, что только города-миллионники могли иметь метрополитен. Однако местные жители решили обойти это ограничение и в результате в Кривом Роге до сих пор функционирует метротрам.
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Что такое ArteFact - Украинская инфографика?
ArteFact - Украинская инфографика - украиноязычный YouTube-канал, на котором рассказывают необычные истории и открытия, связанные с украинской культурой и наследием. На канал подписались более 8 тысяч пользователей.
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