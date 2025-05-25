Правда о гетманах: 5 главных мифов, в которые мы верим

Мифы о гетманах живут в учебниках и сознании. Правда о гетманах развенчивает штампы: не все были героями, и не каждый имел народную поддержку.

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Невероятные факты об украинских гетманах / Коллаж: Главред, скриншоты

Гетманы - одна из важнейших фигур в украинской истории. Однако их образ часто окутан мифами, которые возникли под влиянием исторического контекста, политики или эмоциональной окраски. О самых распространенных заблуждениях о гетманской власти расскажет Главред.

Гетмана избирали демократически

По словам Александра Алферова, бытует представление, что гетмана выбирали демократично, как в современных выборах. На самом деле это было не так. Право голоса имели только казаки, а не все население. Часто голосование сводилось к тому, "кто громче крикнет", и проводилось среди ограниченного круга участников. Такой способ избрания не отвечал никаким стандартам современной демократии.

Гетмана избирали на определенный срок

Некоторые считают, что гетман имел ограниченный срок правления, например, 5 лет. Однако до 1648 года гетманов избирали только на определенный поход или конкретное задание. Только после образования государства Богдана Хмельницкого должность стала пожизненной. Власть гетмана прекращалась только через смерть или принудительное устранение.

Гетман был из простого народа

Романтический образ гетмана из народа - это еще один распространенный миф. После Богдана Хмельницкого гетманами становились преимущественно представители шляхетских или старшинских казацких семей. Особую роль играли родственные связи, в частности с кланом Хмельницких, который долгое время имел влияние на власть.

Гетманы были предателями

Этот миф активно продвигала российская пропаганда, называя предателями всех гетманов, которые стремились к автономии или сопротивлялись централизации. На самом деле большинство гетманов боролись за украинскую государственность и противодействовали внешнему давлению, особенно со стороны Москвы.

Гетманат был республикой

Некоторые исследователи считали, что украинские гетманы стремились создать республику. Однако это не так. Их целью было построение монархии с наследственной властью. Например, известны попытки передать гетманскую булаву по наследству - от Сагайдачного до Разумовского. Именно из-за этих стремлений Российская империя и имела претензии к украинской автономии.

Кто был первым гетманом

Первым украинским гетманом считают Богдана Хмельницкого. В 1648 году он возглавил Национально-освободительную войну против Речи Посполитой и был избран гетманом Войска Запорожского. Именно под его руководством была создана Гетманщина - автономное казацкое государство. Его власть была пожизненной, а сам он совмещал в себе как политические, так и военные функции. Титул "гетман" существовал и раньше, но имел ограниченное значение. С Богдана Хмельницкого начинается новейшая история украинской государственности.

Сколько было гетманов

В истории Украины всего было около 50 гетманов , если учитывать все периоды и территории.

, если учитывать все периоды и территории. Официальных гетманов Гетманщины (1648-1764) - примерно 25-30

- примерно Первым был Богдан Хмельницкий , последним - Кирилл Разумовский

, последним - Также были гетманы Правобережной Украины, в эмиграции (например, Филипп Орлик) и Павел Скоропадский в 1918 году.

В разные периоды гетманы выполняли различные функции - от военных командиров до фактических правителей государства. Их роль была ключевой в формировании политической самобытности Украины.

Зачем развенчивать мифы

Историк Александр Алферов отмечает, что для корректного восприятия украинской истории необходимо критически переосмысливать исторические мифы. Гетманат был уникальной формой власти, которую нельзя прямо сравнивать с современными политическими институтами. Понимание истинной природы гетманской власти - это шаг к более глубокому осознанию украинской идентичности.

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Кто такой Александр Алферов? Александр Алферов - украинский историк, публицист и общественный деятель. Он активно популяризирует украинскую историю, в частности через медиа, лекции и публикации. Является кандидатом исторических наук и одним из экспертов в сфере национальной памяти. В своих выступлениях и публикациях Алферов часто акцентирует внимание на важности сохранения национальной идентичности через знание истории, а также участвует в экспертных дискуссиях относительно героизации деятелей прошлого.

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