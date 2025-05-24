Почему Днепропетровск стал Днепром: правда о переименовании города и области

О чем вы узнаете:
- Почему Днепропетровск переименовали в Днепр
- Как это связано с декоммунизацией
- Изменили ли название Днепропетровской области
Город, который сегодня называется Днепр, имеет богатую историю. Основанный в 1776 году как Екатеринослав, он был назван в честь императрицы Екатерины II. В 1926 году город переименовали в Днепропетровск - в честь большевистского деятеля Григория Петровского, одного из организаторов Голодомора 1932-1933 годов. Более подробно о названиях и переименовании расскажет Главред.
Почему Днепропетровск переименовали в Днепр
Как рассказывают на ютуб канал "Суспільне Дніпро", в апреле 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов.
х связаны с руководителями советского режима, подлежали переименованию. Именно поэтому название Днепропетровск попало под действие закона.
Как происходило переименование
В 2015 году в городе провели онлайн-опрос, в котором жителям предложили выбрать новое название среди таких вариантов, как Сичеслав, Кодак, Днепрослав и т.д. Однако результаты были признаны недействительными из-за вмешательства в систему.
29 декабря 2015 года Днепропетровский городской совет обратился в Верховную Раду с предложением сохранить старое название, изменив его значение - то есть назвать город в честь апостола Петра, а не Григория Петровского. Эту инициативу не поддержали.
Решение Верховной Рады
19 мая 2016 года Верховная Рада приняла постановление о переименовании города Днепропетровск в Днепр, за это решение проголосовали 247 депутатов, этот шаг стал частью выполнения закона о декоммунизации.
Реакция власти и общества
Городской голова Борис Филатов заявил, что переименование не повлечет проблем с документооборотом или городским бюджетом, призвал жителей избегать конфликтов и напомнил, что решение парламента является обязательным к исполнению, хотя сам он не был его сторонником.
Переименование пришлось на День вышиванки. В центре города собрались сотни жителей в вышитых рубашках, чтобы отметить это событие.
Последствия и значение
Изменение названия с Днепропетровска на Днепр стало символом отказа от советского прошлого и шагом к утверждению украинской национальной идентичности. Это решение также отражает стремление общества к исторической справедливости и демократическим ценностям.
Как переименовали Днепропетровскую область
Несмотря на переименование города, Днепропетровская область до сих пор сохраняет старое название Причина - для этого нужно изменение Конституции Украины, поскольку названия областей закреплены именно в ней Такие изменения можно принять только при поддержке не менее 300 народных депутатов.
Обсуждались варианты нового названия - Днепровская или Сичеславская область, но ни один из них до сих пор не был утвержден.
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