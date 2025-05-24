Почему Днепропетровск стал Днепром: правда о переименовании города и области

Переименование Днепропетровска в Днепр: последствия, закон и мнения людей. Город Днепр и неизменное название области.

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Почему Днепропетровск стал Днепром / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Почему Днепропетровск переименовали в Днепр

Как это связано с декоммунизацией

Изменили ли название Днепропетровской области

Город, который сегодня называется Днепр, имеет богатую историю. Основанный в 1776 году как Екатеринослав, он был назван в честь императрицы Екатерины II. В 1926 году город переименовали в Днепропетровск - в честь большевистского деятеля Григория Петровского, одного из организаторов Голодомора 1932-1933 годов. Более подробно о названиях и переименовании расскажет Главред.

Почему Днепропетровск переименовали в Днепр

Как рассказывают на ютуб канал "Суспільне Дніпро", в апреле 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов.

х связаны с руководителями советского режима, подлежали переименованию. Именно поэтому название Днепропетровск попало под действие закона.

Как происходило переименование

В 2015 году в городе провели онлайн-опрос, в котором жителям предложили выбрать новое название среди таких вариантов, как Сичеслав, Кодак, Днепрослав и т.д. Однако результаты были признаны недействительными из-за вмешательства в систему.

29 декабря 2015 года Днепропетровский городской совет обратился в Верховную Раду с предложением сохранить старое название, изменив его значение - то есть назвать город в честь апостола Петра, а не Григория Петровского. Эту инициативу не поддержали.

Решение Верховной Рады

19 мая 2016 года Верховная Рада приняла постановление о переименовании города Днепропетровск в Днепр, за это решение проголосовали 247 депутатов, этот шаг стал частью выполнения закона о декоммунизации.

Реакция власти и общества

Городской голова Борис Филатов заявил, что переименование не повлечет проблем с документооборотом или городским бюджетом, призвал жителей избегать конфликтов и напомнил, что решение парламента является обязательным к исполнению, хотя сам он не был его сторонником.

Переименование пришлось на День вышиванки. В центре города собрались сотни жителей в вышитых рубашках, чтобы отметить это событие.

Последствия и значение

Изменение названия с Днепропетровска на Днепр стало символом отказа от советского прошлого и шагом к утверждению украинской национальной идентичности. Это решение также отражает стремление общества к исторической справедливости и демократическим ценностям.

Как переименовали Днепропетровскую область

Несмотря на переименование города, Днепропетровская область до сих пор сохраняет старое название Причина - для этого нужно изменение Конституции Украины, поскольку названия областей закреплены именно в ней Такие изменения можно принять только при поддержке не менее 300 народных депутатов.

Обсуждались варианты нового названия - Днепровская или Сичеславская область, но ни один из них до сих пор не был утвержден.

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