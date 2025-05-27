Не только в Украине: где в мире украинский язык является официальным

Украинский язык официально признан на местном уровне в одной из достаточно далеких стран.

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На украинском языке активно общаются и жители Бразилии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook, Vitorio Sorotiuk

Вы узнаете:

В какой стране украинский язык признан официальным

С каких пор украинский является официальным языком Прудентополиса

Украинцы знают, что у нашей страны есть собственный язык, который признан единственным официальным. Но большинство даже не догадывается, что украинский язык также имеет официальный статус в далекой Бразилии.

Главред узнал, что еще в октябре 2021 года украинский язык стал официальным языком муниципалитета Прудентополис, что в Бразилии. Как сообщили во Всемирном Конгрессе Украинцев, законопроект с таким решением единогласно поддержали все депутаты.

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Дело в том, что Прудентополис является центром украинской диаспоры в Бразилии. Большинство жителей там имеют украинское происхождение, ведь их предки прибыли из Украины в конце XIX - начале XX века. Поэтому в Прудентополисе до сих пор активно сохраняют украинский язык, традиции, религию и культуру.

Это подтвердил OBOZ.UA и один из жителей муниципалитета Гуто Пашко. Он рассказал, что несмотря на то, что его предки эмигрировали в Бразилию еще в конце ХIX века, его родители сохраняли традиции родного края, поэтому мужчина прекрасно знает украинский, а в его семье празднуют Святой вечер, Рождество и Пасху.

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Что такое Всемирный Конгресс Украинцев? Всемирный Конгресс Украинцев (ВКУ) - международная неправительственная организация, координационная надстройка украинских общин в диаспоре, представляющая интересы более 20 миллионов украинцев. В мировую сеть ВКУ входят украинские диаспорные организации из более чем 60 стран мира. Целью ВКУ является международная поддержка Украины, консолидация и развитие мирового украинства и его организаций, пишет Википедия.

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