Популярный миф о первенстве: на каком месте по сложности украинский язык

Какой по сложности украинский язык на самом деле знают единицы.

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Какое место в мире занимает украинский язык среди других языков / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

Какое место занимает украинский язык по сложности

Какой самый сложный язык в мире

Какие языки наиболее близки к украинскому

Украинский язык имеет сложную грамматическую структуру, насыщенный лексический запас и богатство фразеологизмов. Поэтому многие считают его самым сложным среди языков мира.

Главред узнал, что по многочисленным исследованиям языковедов, украинский язык действительно является одним из самых сложных для изучения. Но на первом месте по сложности является китайский (мандаринский диалект).

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Поэтому возникает вопрос, какое место в мире занимает украинский язык? По данным "Освитории", он занимает третье место. В нем есть немало особенностей, которые делают украинский сложным:

Система падежей. В украинском языке их семь, и каждый падеж имеет свои правила и исключения.

Фонетика и произношение. Украинский богат на шипящие и свистящие звуки, которые трудно воспроизвести иностранцам.

Грамматика. Сложная система спряжения, большое количество суффиксов и префиксов.

Словарный запас. Украинский славится синонимическим богатством, что затрудняет выбор правильного слова.

Если говорить о том, какой язык ближе всего к украинскому, то на первом месте белорусский. Также близким является польский язык, хотя он имеет некоторые отличия в синтаксисе и орфографии.

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Что такое Освитория? Освитория - это неприбыльный общественный союз, который более 10 лет системно развивает образование в Украине, основанный Зоей Литвин. Организация-основательница "Новопечерской школы". Основательница и организатор национальной премии для учителей-новаторов Global Teacher Prize Ukraine и онлайн медиа об образовании и воспитании "Освитория-медиа", пишет Википедия.

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