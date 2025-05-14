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Не русский, как многие думают: какой язык ближе всего к украинскому

Анна Косик
14 мая 2025, 05:27
108
Украинский язык имеет со многими языками тесную связь.
Украина, страны
Четыре языка мира имеют больше общего с украинским, чем русский / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой язык является ближайшим "родственником" украинского
  • Какие языки имеют много общего с украинским

Украинский язык относится к славянской ветви индоевропейской языковой семьи. Среди многих языков мира есть несколько, которые имеют с ним особенно тесную связь. Многие считают, что на первом месте в этом списке русский, однако это не так.

Главред узнал, что ближайшим по лексическим, фонетическим и грамматическим характеристикам к украинскому языку является белорусский. Об этом рассказала ведущая Слей Шоу Мария Тучка.

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Вторым по близости к украинскому считается польский язык, хотя он и принадлежит к западнославянской группе. Украинский и польский имеют много общих слов, которые особенно часто употребляют в западных регионах Украины.

Словацкий и чешский языки также имеют определенное сходство с украинским, в частности в лексике и фонетике. Однако они значительно дальше стоят в языковой родословной. Несмотря на это украинцам и, к примеру, словакам, достаточно легко найти общий язык.

"Я, кстати, когда-то стояла в очереди в ночной клуб в Берлине и познакомилась с ребятами из Словакии. Я была так удивлена, что мы говорили между собой на своих родных языках - я на украинском, а они на словацком, и мы реально понимали друг друга", - рассказала ведущая.

И только на 5 месте находится русский язык, который на самом деле не настолько близок к украинскому, ведь имеет как минимум значительные различия в фонетике.

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Что такое Слей Шоу?

Слей Шоу - украинский YouTube-канал, на который подписаны более 50 тысяч пользователей. Ведущая канала Мария Тучка aka ТУЧА рассказывает о важных темах: язык, музыку, тренды, репутацию, или идентичность.

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