Малоизвестная страница прошлого: почему Гоголь на самом деле ненавидел Россию

Вы узнаете:
- Что указывает на то, что Гоголь не был русским писателем
- Почему Гоголь не любил Россию и хотел переехать в Украину
Николай Гоголь в стране-агрессоре России считается их классиком, хотя его место рождения и жизненная позиция свидетельствует, что тяготел писатель именно к Украине.
Главред узнал, почему Гоголю не импонировала российская культура и по какой причине он хотел переехать из Петербурга в Киев. Об этом на YouTube-канале История для взрослых рассказал писатель Олег Криштопа.
Гоголь был украинцем по происхождению, и именно украинская культура стала первоисточником его вдохновения. "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Миргород" и другие ранние произведения доказывают это. В то же время, стремясь к признанию, он поехал в Петербург.
Однако Гоголь довольно быстро пожалел об этом решении. В 1834 году Гоголь хотел оставить ненавистный ему Петербург и переехать на Гетманщину.
"Езжайте на Гетманщину. Я думаю то же самое сделать и в следующем году гайнуть отсюда (из России - Главред)... Глупые мы, действительно. Для чего и для кого мы жертвуем всем? Едем! Сколько там мы насобираем всякой всячины", - писал он писателю Максимовичу.
Все время пребывания в России Гоголь интересовался историей Украины и даже вступил в спор с официальной версией русской истории, а также отказывался преподавать русскую историю.
"В истории Гоголя украинцы - совершенно отдельная нация с отдельными демократическими традициями, которые противопоставляются именно государству России", - отметил ведущий канала.
Впоследствии Гоголь начал безжалостно высмеивать бюрократию, взяточничество, моральное падение чиновничества, необразованность и духовную пустоту российского общества. За это он попал под цензуру.
В результате российские власти и общество часто воспринимали Гоголя с подозрением. После публикации второго тома "Мертвых душ" он сам сжег рукопись, разочарованный реакцией общества.
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Что такое История для взрослых?
История для взрослых - украинский YouTube-канал, на котором писатель и телеведущий, автор исторического телепроекта "Машина времени" Олег Криштопа рассказывает неизвестные истории об известных людях.
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