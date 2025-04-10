Малоизвестная страница истории: как раньше называли украинцев

Вы узнаете:
- Как называли украинцев в средневековье
- Какой термин раньше был синонимом к слову "украинцы"
Мало кто задумывается, как еще называют украинцев, учитывая историческое прошлое, хотя раньше было немало синонимов к имени нашего народа.
Главред узнал, что корни украинского народа уходят в глубину тысячелетий. Историки считают, что основой для формирования украинцев стали славянские племена, которые с VI века населяли территорию современной Украины. Среди них особую роль играли поляне, древляне, северяне, тиверцы, уличи - именно они стали этническим фундаментом народа.
Позже важную роль в становлении украинской культуры и языка сыграла Киевская Русь - могущественное государство, ставшее колыбелью трех современных народов: украинского, белорусского и русского.
Как известно из открытых источников, в истории Украины был период, когда украинцев называли русинами. Он датируется периодом от средневековья и вплоть до XIX века.
Этот этноним происходит от названия "Русь", и именно так себя идентифицировали жители земель, входивших в состав Руси, в частности на западноукраинских территориях. Название "русин" долгое время использовалось в документах Австро-Венгрии и Польши.
В XVII-XVIII веках другой термин стал почти синонимом украинца, особенно в контексте Запорожской Сечи. Речь идет о слове "казаки".
И только со второй половины XIX века название "украинцы" начало активно употребляться и постепенно вытеснило слово "русины", особенно после активизации национального движения, появления украинской прессы и научных трудов. Окончательно закрепилось оно уже в XX веке, особенно после обретения независимости в 1991 году.
Читайте также:
- Откуда прилетают аисты в Украину: орнитолог рассказал, где находится теплые края
- Удивительно, но факт: где никогда не бывает комаров в Украине
- Откуда происходит лозунг "Слава Украине": объяснение историков
Кого считают украинцами?
Украинцы - славянский народ, основное и автохтонное население Украины с древнейших времен, самая большая славянская этническая группа на территории современной Украины. Как этнос сформировался на землях современной Украины и частях сопредельных земель современных: Польши, Беларуси, Молдовы, Румынии, Словакии, Словении, Венгрии, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред