Малоизвестная страница истории: как раньше называли украинцев

Не все знают, когда украинцы стали называться украинцами, хотя в историческом контексте это очень важно.

https://glavred.info/life/maloizvestnaya-stranica-istorii-kak-ranshe-nazyvali-ukraincev-10654850.html Ссылка скопирована

Какой народ является предком украинцев / Коллаж: Главред, фото: Википедия, картина Ильи Репина "Украинка у плетня"

Вы узнаете:

Как называли украинцев в средневековье

Какой термин раньше был синонимом к слову "украинцы"

Мало кто задумывается, как еще называют украинцев, учитывая историческое прошлое, хотя раньше было немало синонимов к имени нашего народа.

Главред узнал, что корни украинского народа уходят в глубину тысячелетий. Историки считают, что основой для формирования украинцев стали славянские племена, которые с VI века населяли территорию современной Украины. Среди них особую роль играли поляне, древляне, северяне, тиверцы, уличи - именно они стали этническим фундаментом народа.

видео дня

Позже важную роль в становлении украинской культуры и языка сыграла Киевская Русь - могущественное государство, ставшее колыбелью трех современных народов: украинского, белорусского и русского.

Как известно из открытых источников, в истории Украины был период, когда украинцев называли русинами. Он датируется периодом от средневековья и вплоть до XIX века.

Этот этноним происходит от названия "Русь", и именно так себя идентифицировали жители земель, входивших в состав Руси, в частности на западноукраинских территориях. Название "русин" долгое время использовалось в документах Австро-Венгрии и Польши.

В XVII-XVIII веках другой термин стал почти синонимом украинца, особенно в контексте Запорожской Сечи. Речь идет о слове "казаки".

И только со второй половины XIX века название "украинцы" начало активно употребляться и постепенно вытеснило слово "русины", особенно после активизации национального движения, появления украинской прессы и научных трудов. Окончательно закрепилось оно уже в XX веке, особенно после обретения независимости в 1991 году.

Читайте также:

Кого считают украинцами? Украинцы - славянский народ, основное и автохтонное население Украины с древнейших времен, самая большая славянская этническая группа на территории современной Украины. Как этнос сформировался на землях современной Украины и частях сопредельных земель современных: Польши, Беларуси, Молдовы, Румынии, Словакии, Словении, Венгрии, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред