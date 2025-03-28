Откуда прилетают аисты в Украину: орнитолог рассказал, где находится ирий

Вы узнаете:
- Какой путь в Украину преодолевают аисты
- Каково значение их возвращения для экологии и людей
Ежегодно аисты преодолевают тысячи километров, чтобы вернуться в родные края. Они пролетают через разные страны, пересекают пустыни, горы и моря, преодолевая множество опасностей. Однако, благодаря природным инстинктам и выносливости, они всегда находят дорогу домой.
Исследователи отслеживают маршруты миграции аистов и определяют основные регионы, где они зимуют. Главред узнал, откуда же они прилетают.
Основные маршруты миграции аистов
Аисты, которые гнездятся в Украине, совершают два основных миграционных путешествия в год: осенью они улетают в теплые края, а весной возвращаются домой. Орнитологи выделяют два главных маршрута миграции:
Западный маршрут: пролегает через Гибралтарский пролив в Западную Африку.
Восточный маршрут: птицы летят через Балканы, Турцию, Ближний Восток, пересекая Суэцкий канал, и далее направляются в Восточную и Южную Африку.
Большинство украинских аистов использует именно западный маршрут и зимует в Центральной и Южной Африке, пишет кандидат биологических наук Виталий Грищенко в издании Пернатые друзья. Украинские аисты проводят зиму в таких странах, как: Судан, Чад, Эфиопия, Кения, Танзания.
Здесь они находят богатые на пищу местности - саванны, болота и речные поймы. Основной рацион птиц составляют насекомые, лягушки, мелкие рептилии и даже мелкие грызуны.
Как аисты летят в Украину
Аисты возвращаются к местам своего гнездования в Украине в марте-апреле. Они, как правило, возвращаются к тем же гнездам, которые использовали в предыдущие годы.
Аисты - моногамные птицы, и пары часто сохраняются в течение многих лет.
Их миграционный путь пролегает через Ближний Восток, Турцию и Балканы. Путь обратно в Украину длится несколько недель и сопровождается многими трудностями:
- Погодные условия - бури, сильные ветры и засушливые районы могут истощать птиц.
- Хищные птицы - орлы и другие крупные хищники могут нападать на ослабленных путешественников.
- Человеческий фактор - охотники, линии электропередач, загрязнение окружающей среды.
Несмотря на все трудности, аисты успешно возвращаются к своим гнездам и каждую весну радуют украинцев своим возвращением.
Значение возвращения аистов
Аисты не только являются символом весны, но и играют важную экологическую роль. Они контролируют популяцию грызунов и насекомых, тем самым способствуя сохранению природного баланса. Кроме того, их возвращение является своеобразным природным барометром - если аисты массово вернулись, значит, весна будет теплой и стабильной.
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Кто такой Виталий Грищенко?
Грищенко Виталий Николаевич (18.10.1963, с. Мутин Кролевецкого района Сумской области) - украинский орнитолог и природоохранник, пишет Википедия.Получил образование в Киевском государственном университете им. Т. Г. Шевченко, специализировался по кафедре зоологии позвоночных, которую закончил с отличием в 1985 году.
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