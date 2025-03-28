Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Откуда прилетают аисты в Украину: орнитолог рассказал, где находится ирий

Руслана Заклинская
28 марта 2025, 16:41
80
Аисты преодолевают тысячи километров, чтобы снова поселиться в знакомых местах, свить гнезда и вывести птенцов.
Откуда прилетают аисты в Украину: орнитолог рассказал, где находится ирий
Откуда прилетают аисты в Украину / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой путь в Украину преодолевают аисты
  • Каково значение их возвращения для экологии и людей

Ежегодно аисты преодолевают тысячи километров, чтобы вернуться в родные края. Они пролетают через разные страны, пересекают пустыни, горы и моря, преодолевая множество опасностей. Однако, благодаря природным инстинктам и выносливости, они всегда находят дорогу домой.

Исследователи отслеживают маршруты миграции аистов и определяют основные регионы, где они зимуют. Главред узнал, откуда же они прилетают.

видео дня

Основные маршруты миграции аистов

Аисты, которые гнездятся в Украине, совершают два основных миграционных путешествия в год: осенью они улетают в теплые края, а весной возвращаются домой. Орнитологи выделяют два главных маршрута миграции:

  • Западный маршрут: пролегает через Гибралтарский пролив в Западную Африку.

  • Восточный маршрут: птицы летят через Балканы, Турцию, Ближний Восток, пересекая Суэцкий канал, и далее направляются в Восточную и Южную Африку.

Большинство украинских аистов использует именно западный маршрут и зимует в Центральной и Южной Африке, пишет кандидат биологических наук Виталий Грищенко в издании Пернатые друзья. Украинские аисты проводят зиму в таких странах, как: Судан, Чад, Эфиопия, Кения, Танзания.

Здесь они находят богатые на пищу местности - саванны, болота и речные поймы. Основной рацион птиц составляют насекомые, лягушки, мелкие рептилии и даже мелкие грызуны.

Как аисты летят в Украину

Аисты возвращаются к местам своего гнездования в Украине в марте-апреле. Они, как правило, возвращаются к тем же гнездам, которые использовали в предыдущие годы.

Аисты - моногамные птицы, и пары часто сохраняются в течение многих лет.

Их миграционный путь пролегает через Ближний Восток, Турцию и Балканы. Путь обратно в Украину длится несколько недель и сопровождается многими трудностями:

  • Погодные условия - бури, сильные ветры и засушливые районы могут истощать птиц.
  • Хищные птицы - орлы и другие крупные хищники могут нападать на ослабленных путешественников.
  • Человеческий фактор - охотники, линии электропередач, загрязнение окружающей среды.

Несмотря на все трудности, аисты успешно возвращаются к своим гнездам и каждую весну радуют украинцев своим возвращением.

Значение возвращения аистов

Аисты не только являются символом весны, но и играют важную экологическую роль. Они контролируют популяцию грызунов и насекомых, тем самым способствуя сохранению природного баланса. Кроме того, их возвращение является своеобразным природным барометром - если аисты массово вернулись, значит, весна будет теплой и стабильной.

Читайте также:

Кто такой Виталий Грищенко?

Грищенко Виталий Николаевич (18.10.1963, с. Мутин Кролевецкого района Сумской области) - украинский орнитолог и природоохранник, пишет Википедия.Получил образование в Киевском государственном университете им. Т. Г. Шевченко, специализировался по кафедре зоологии позвоночных, которую закончил с отличием в 1985 году.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

миграция животные
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Путин готовится к большой войне с НАТО: СМИ предупредили об опасности

Путин готовится к большой войне с НАТО: СМИ предупредили об опасности

17:09Мир
Россияне сами "спалились" на ударе по ГИС "Суджа": появились удивительные подробности

Россияне сами "спалились" на ударе по ГИС "Суджа": появились удивительные подробности

15:57Война
У Трампа спрогнозировали вероятные сроки заключения мирного соглашения

У Трампа спрогнозировали вероятные сроки заключения мирного соглашения

14:52Мир
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине внезапно изменится погода: названы регионы, которые будет заливать дождями

В Украине внезапно изменится погода: названы регионы, которые будет заливать дождями

Какая страна является родиной борща: неожиданный ответ сразит просто наповал

Какая страна является родиной борща: неожиданный ответ сразит просто наповал

Кабинет и питание: Ефремову предложили должность директора швейной фабрики

Кабинет и питание: Ефремову предложили должность директора швейной фабрики

Шторм не отступает: магнитная буря усилилась и вот-вот начнется новая

Шторм не отступает: магнитная буря усилилась и вот-вот начнется новая

Переход на летнее время в Украине: будут ли переводить часы на этих выходных

Переход на летнее время в Украине: будут ли переводить часы на этих выходных

Последние новости

17:39

Где цифра 5 среди двоек: только самый внимательный ее найдет за 5 секунд

17:32

Блогер-беглец Волошин остался заграницей без единого паспорта и документов

17:28

В МИД потроллили Путина за идею "внешнего управления" и напомнили о разрухе в РФ

17:09

Путин готовится к большой войне с НАТО: СМИ предупредили об опасности

16:41

В Украине заработают новые правила оплаты больничных: что изменится

Война будет продолжаться в 2025-2026 годах, но "свет в конце тоннеля" уже заметен – КоваленкоВойна будет продолжаться в 2025-2026 годах, но "свет в конце тоннеля" уже заметен – Коваленко
16:41

Откуда прилетают аисты в Украину: орнитолог рассказал, где находится ирий

16:16

Крысы исчезнут навсегда: какое крылатое животное поможет выгнать грызунов из сада

16:07

Исправить ошибку, сменив одну спичку: интересная головоломка для настоящих гениев

15:57

Россияне сами "спалились" на ударе по ГИС "Суджа": появились удивительные подробности

Реклама
15:42

Муравьи исчезнут навсегда: копеечное средство, которое избавится от насекомых

15:37

Полицейским запретили штрафовать водителей за превышение скорости, но есть нюанс

15:30

На щите: в Украину вернули тела 909 павших защитников

15:12

Украинцам посоветовали проверить банковские карты: в чем причина

15:12

Такого не было последние 100 лет: самый мощный день 29 марта, который принесет успех всем

15:07

Когда рождаются истинные миллионеры: шесть дат, которые приносят финансовый успех

15:07

Что нельзя делать в Поминальную субботу: строгие приметы 29 марта

14:52

У Трампа спрогнозировали вероятные сроки заключения мирного соглашения

14:41

Творожный кулич на Пасху: три рецепта, которые подарят вам истинное наслаждениеВидео

14:36

Россия может не соблюдать режим прекращения огня: в Кремле вышли с заявлением

14:33

Вместо традиционных отбивных: шикарное мясное блюдо на пасхальный столВидео

Реклама
14:32

Слизни и улитки будут обходить десятой дорогой: 1 продукт отгонит вредителей навсегда

14:20

Почему 29 марта нельзя шить и стирать: какой церковный праздник, приметы

14:16

Два знака, которые становятся идеальными мужчинами: на кого обратить внимание

14:07

Как ухаживать за клубникой - простые советы для большого урожая

14:03

Оккупанты прорываются к админграницам Запорожской области - ВСУ

13:55

Повысят ли в Украине минимальную зарплату в 2025 году: окончательный ответ

13:49

Есть повреждения в результате "прилетов": РФ ударила по объектам Нафтогаза

13:16

Похолодание накроет Украину: когда резко упадет температура воздуха

13:04

"Я его буду помнить": бывшая жена Комарова показала, что делает после развода

13:00

В Украине хотят обновить правила перевода средств: что изменится

12:35

Как укрепить рассаду помидоров - эффективные методы для роста

12:23

Чем отличаются 2 мужчин: надо иметь "орлиное зрение", чтобы угадать за 14 секунд

12:21

Сосредоточили 70 тысяч военных: на какие области Украины хочет наступать Путин

12:17

США в соглашении о полезных ископаемых требуют возврата всей помощи - СМИ

12:16

Убивают плесень и грибок: топ-3 лучших зеленых помощников

12:03

Что будет с курсом доллара в апреле 2025 года: банкир сказал, к чему готовиться

12:01

Жена Виктора Павлика сделала пластическую операцию - как она теперь выглядит

12:00

28 марта нельзя выворачивать карманы: какой сегодня праздник, что нельзя делать

11:42

Дожди с грозами накроют Украину: синоптик назвал точную дату

11:04

Гасить кредиты станет проще: в Украине введут новые условия для фермеров

Реклама
11:02

Перемирия до 20 апреля не будет: Коваленко назвал причиныВидео

10:52

Переход на летнее время в Украине: будут ли переводить часы на этих выходных

10:49

От узоров все ахнут: 3 способа, как оригинально покрасить яйца в луковой шелухеВидео

10:45

Китайский гороскоп на завтра 29 марта: Кроликам - угрозы, Тиграм - критика

10:00

Небоскрёб сложился как карточный дом, люди под завалами: Азию всколыхнули землетрясения

09:58

Цена ниже, чем в прошлом году: в Украине стремительно дешевеет популярный овощ

09:47

Внучка путиниста Маслякова ошеломила своим видом без макияжа - фото

09:41

Беженцы из Украины могут остаться в Европе навсегда - The Economist

09:34

Меган Фокс стала мамой в четвертый раз

09:23

Как быстро разморозить мясо без микроволновки: гениальный трюк от хозяйкиВидео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под Суджей
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять