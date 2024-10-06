Птица сидит или стоит: Авраменко дал неожиданный ответ

В украинском языке есть немало интересных нюансов относительно сочетания существительного с глаголом и большинство обычно ориентируется на то, какое словосочетание звучит более "естественно". Так украинский языковед Александр Авраменко ответил, как правильно говорить: птичка сидит, или птичка стоит.
Об этом в Facebook его спросила читательница Наталья Покладова, ведь у нее возникли сомнения, правильно ли употреблять словосочетание "птичка стоит".
Авраменко объяснил, что употребление обоих этих вариантов может быть правильным. Однако важно понимать, в каком случае правильно говорить "стоит", а в каком "сидит".
"Птица может и стоять (утка стоит у берега), и сидеть (утка сидит в гнезде, на яйцах)", - подчеркнул он.
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) - украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
Ранее автор и ведущая программы "Правильно українською" Ольга Багний рассказала, почему неправильно говорить "выходной день" и какую распространенную ошибку делают многие люди.
Также Ольга Багний ранее объяснила, как на украинском сказать "беушний" и как ошибаются люди, пытаясь это сказать.
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