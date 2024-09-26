Как правильно называется включатель или выключатель: Авраменко удивил объяснением

Многие вступают в споры, как правильно выключатель, или выключатель. Украинский языковед расставил точки над "і".

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Как называется включатель света правильно / Коллаж: Главред, фото: Александр Авраменко, pixabay

У некоторых мог возникнуть вопрос, почему "выключатель", а не "вмикач" в основном называют устройство для включения и выключения электрического тока. Украинский учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно называется "вмикач" или "выключатель" в эфире "Сніданок з 1+1".

По его словам, правильно употреблять оба этих слова - "вмикач" и "выключатель". Однако, если на электроприборе есть две кнопки, одна из которых включает, а другая выключает электрический ток, то правильно будет называть их "вмикач" и "выключатель" соответственно.

Авраменко отметил, что главное избегать суржиковых слов "включать" и "выключать", а также правильно использовать слова в соответствии с их содержанием.

Например, важно понимать, в чем отличие выключателя от переключателя. Переключатель - это устройство, коммутирующее одну или несколько электрических цепей на несколько других. Внешне почти не отличается от выключателя, только он имеет больше контактов. Поэтому это устройство называть выключателем.

Смотрите видео о том, как правильно называть "выключатель", или "включатель":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) - украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснял, кто такой "халамидник" и в каких случаях целесообразно использовать это слово.

Также ранее Авраменко назвал очень распространенные ошибки в украинском языке и объяснил, как правильно: капучино или капучино, чипсы или чипсы.

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