Помолодел на 30 лет: мужчина показал фото новой стрижки, которое удивило

Константин Пономарев
5 марта 2026, 11:42
Мужчина решился полностью сбрить волосы и показал свое преображение. Люди считают, что новый образ сделал его заметно моложе.
Мужчина решил сбрить редеющие волосы
Мужчина решил сбрить редеющие волосы / Коллаж Главред, фото: Pexels, Reddit

Вы узнаете:

  • Почему мужчина решился на радикальную смену внешности
  • Что произошло после визита к парикмахеру
  • Почему люди считают преображение мужчины невероятным

Кардинальные изменения внешности иногда требуют большой смелости. Один мужчина, который долго сомневался из-за редеющих волос, наконец решил полностью сбрить их и результат удивил тысячи людей.

Пользователь форума Reddit под ником softerthnslicedbread поделился своей историей и фотографиями "до" и "после". На первых снимках были заметны залысины и редеющие волосы на макушке, но спустя несколько дней мужчина показал новый образ.

Парикмахер полностью выбрил голову и аккуратно подправил бороду. Пользователи сразу заметили, насколько сильно изменился внешний вид мужчины.

Решение, которое далось с трудом

По словам мужчины, мысль о том, чтобы полностью побриться, приходила ему давно. Однако окончательное решение он принял лишь спустя время.

В одном из своих сообщений он признался, что долго откладывал этот шаг, но наконец понял, что хочет сделать это по собственному желанию. После этого автор поста записался к знакомому парикмахеру и решил полностью избавиться от волос на голове.

Новая стрижка мужчины
Новая стрижка мужчины / Фото: Reddit

Перед стрижкой мужчина опубликовал фотографии своей прически, чтобы показать, как выглядел до перемен. А затем добавил снимки уже после бритья, на которых предстал с новым образом.

Реакция людей оказалась неожиданной

Фотографии быстро привлекли внимание пользователей. Многие отметили, что после перемен мужчина стал выглядеть заметно моложе и увереннее.

Некоторые комментаторы писали, что новый образ будто "омолодил его на годы", а другие признавались, что разница оказалась намного сильнее, чем они ожидали. Пользователи также отмечали, что решение оставить бороду отлично дополнило новый стиль.

"Я бы сказал, что ты помолодел на 100 лет. Какое чудесное преображение", - написал один из них, а другие отметили, что мужчина все же стал выглядеть моложе лет на 30.

По словам многих людей, такие изменения часто помогают почувствовать себя увереннее и принять естественные изменения внешности.

Почему все больше мужчин выбирают такой шаг

Со временем многие мужчины сталкиваются с редеющими волосами, и для некоторых решение побриться налысо становится способом принять перемены и изменить стиль.

Существуют целые сообщества, где люди поддерживают друг друга и делятся историями подобных трансформаций. Их философией стало спокойное восприятие изменений внешности.

Ранее Главред писал о том, что во время прямого эфира блогерши внезапно исчез фильтр для лица. Неожиданный сбой быстро привлек внимание и вызвал бурные обсуждения в соцсетях.

Также сообщалось о том, как украинки сохраняли красоту сто лет назад. Секреты красоты передавались из поколения в поколение, опираясь на глубокое знание целебных трав, продуктов пчеловодства, молочных изделий и даже обычного ржаного хлеба.

Об источнике: Reddit

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

соцсеть прическа волосы Reddit интересные новости
