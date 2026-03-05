Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

В Украине установят новые камеры фиксации скорости: список по областям

Мария Николишин
5 марта 2026, 12:52
Камеры будут работать как в крупных городах, так и на важных трассах.
В Украине установят новые камеры фиксации скорости: список по областям
Новые камеры фиксации скорости / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Сеть автоматической фиксации нарушений ПДД расширят
  • На дорогах начнут работать еще 37 комплексов контроля скорости
  • Изменения вступят в силу с 6 марта

С 6 марта в Украине расширят сеть автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

По его словам, на автомобильных дорогах начнут работать еще 37 комплексов контроля скорости, благодаря чему общее количество камер в стране возрастет до 377.

видео дня

Так, из 37 новых комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД 35 установят в новых местах, а еще два прибора возобновят работу после перерыва. Камеры будут работать как в крупных городах, так и на важных междугородных трассах.

Где установят новые комплексы автофиксации

Бровары:

  • перекресток ул. Киевская — ул. Героев Украины — ул. Черновола Вячеслава (направление прибора м. Чернигов, встречное направление);
  • перекресток ул. Киевская — ул. Героев Украины — ул. Черновола Вячеслава (направление прибора г. Чернигов, попутное направление);
  • перекресток ул. Киевская — ул. Шевченко (направление движения прибора г. Чернигов, встречное направление);
  • перекресток ул. Киевская — ул. Шевченко (направление движения прибора г. Чернигов, попутное направление).

Обухов:

  • ул. Киевская, 119 (направление прибора с. Таценки).

Вышгород:

  • перекр. ул. Шолуденко — ул. Борисо-Глебская (направление прибора ул. Фруктовая);
  • перекресток просп. Шевченко — ул. Набережная (направление движения прибора ул. Киевская).

Белая Церковь:

  • бульвар Александрийский, 113 (полоса движения в направлении ул. Соборная, направление движения прибора ул. Василия Стуса);
  • просп. Князя Владимира (спуск с путепровода в направлении ул. Людмилы Павличенко, направление движения прибора просп. Независимости);
  • просп. Независимости, 40 (полоса движения в направлении ул. Людмилы Павличенко, направление движения прибора ул. Митрофанова).

Киевская область:

  • 23 км+550 автодороги М-07 (направление прибора г. Киев);
  • 23 км+557 автодороги Р-02 (направление движения прибора г. Киев);
  • 39 км+140 автодороги М-05 (направление движения прибора г. Одесса);
  • 38 км+825 автодороги М-05 (направление прибора г. Киев).

Винница:

  • ул. Вячеслава Чорновола (возле Киевского моста, направление прибора ул. Киевская);
  • перекресток Немировского шоссе и улицы Покровская (направление прибора ул. Гетьмана Мазепы).

Черноморск:

  • перекресток ул. Защитников Украины и Виталия Шума (направление прибора автодорога Т-16–47).

Золотоноша:

  • ул. Шевченко, 107 (направление прибора ул. Соборная).

Чернигов:

  • перекресток просп. Мира — ул. Лисковицкая (направление прибора ул. Шевченко).

Черниговская область:

  • 125 км+385 автодороги М-02 (направление прибора с. Бобрик).

Волынская область:

  • 82 км+929 автодороги М-19 (направление прибора г. Луцк).

Житомирская область:

  • 228 км+889 автодороги М-06 (направление прибора г. Киев).

Ивано-Франковская область:

  • 89 км+147 автодороги Н-10 (направление прибора с. Майдан);
  • 56 км+938 автодороги Н-10 (направление прибора с. Пийло);
  • 176 км+645 автодороги Н-10 (направление прибора г. Коломыя);
  • 321 км+253 автодороги Н-09 (направление прибора с. Ямница).

Львовская область:

  • 10 км+300 автодороги Н-13 (направление прибора с. Великий Любинь);
  • 532 км+842 автодороги М-06 (направление прибора с. Каменополь);
  • 137 км+290 автодороги Р-15 (направление прибора г. Шептицкий);
  • 56 км+820 автодороги М-11 (направление прибора с. Твиржа);
  • 24 км+490 автодороги М-11 (направление прибора г. Львов);
  • 151 км+021 автодороги Р-15 (направление прибора с. Вязова);
  • 584 км+510 автодороги М-06 (направление прибора г. Львов);
  • 10 км+165 автодороги Т-14–16 (направление прибора с. Навария);
  • 645 км+057 автодороги М-06 (направление прибора г. Стрый).

Одесская область:

  • 141 км+319 автодороги М-15 (направление прибора г. Рени);
  • 142 км+028 автодороги М-15 (направление прибора г. Рени).

Напомним, как сообщал Главред, законодатели готовят масштабные изменения для украинских водителей, которые могут существенно изменить правила на дорогах. Одним из ключевых нововведений станет система штрафных баллов: каждое нарушение будет фиксироваться и накапливаться в водительской истории.

Кроме того, согласно ПДД, существует четкий перечень вещей, которые обязательно должны быть в каждом автомобиле в Украине. За их отсутствие водители могут получить не только штраф, но и лишиться водительских прав или даже попасть под административный арест.

Читайте также:

О персоне: Алексей Белошицкий

Алексей Белошицкий - первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции. Трудовую деятельность начал в 2006 году, работал в отделе демократических стандартов и модернизации администрирования управления международными проектами Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. С 2008 по 2015 год занимался частной адвокатской и юридической практикой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто штрафы на дорогах автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Будут ли украинцы воевать на Ближнем Востоке: в ГУР дали четкий ответ

Будут ли украинцы воевать на Ближнем Востоке: в ГУР дали четкий ответ

14:00Украина
Москва освободила двух пленных ВСУ, но передала их Венгрии - реакция Украины

Москва освободила двух пленных ВСУ, но передала их Венгрии - реакция Украины

12:31Мир
Если ФЛП или неполный день - запрещено: как работает программа єЯсла

Если ФЛП или неполный день - запрещено: как работает программа єЯсла

12:00Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

"Знаю, что не прощу": Анна Борисюк высказалась о старшей сестре Паперной

"Знаю, что не прощу": Анна Борисюк высказалась о старшей сестре Паперной

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

О цветении можно не мечтать: 5 растений, которые нельзя обрезать весной

О цветении можно не мечтать: 5 растений, которые нельзя обрезать весной

Почти 100 лет носил имя "сына" Сталина - что это за город Украины

Почти 100 лет носил имя "сына" Сталина - что это за город Украины

Последние новости

14:08

Трендовая - не значит удобная: главный секрет правильного выбора сумки

14:00

Будут ли украинцы воевать на Ближнем Востоке: в ГУР дали четкий ответ

13:43

Грудь продолжает расти: врачи годами не понимали, что происходит с девушкой

13:38

В первые дни весны в Украине подешевел популярный продукт: какая цена теперь

12:59

Как получить почти 100% всходов семян: огородник раскрыл простой суперспособ

В Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала датыВ Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала даты
12:52

В Украине установят новые камеры фиксации скорости: список по областям

12:49

Танчинец публично обратился к сыну от первого брака и показал его — детали

12:31

Москва освободила двух пленных ВСУ, но передала их Венгрии - реакция Украины

12:29

По Никите Преснякову нанесли новый удар из РФ - что случилось

Реклама
12:08

Что лучше не сажать на клумбе: список проблемных однолетних цветов

12:04

Семена взойдут быстрее: простой метод без дорогих стимуляторов

12:00

Если ФЛП или неполный день - запрещено: как работает программа єЯсла

11:57

Готовы к обмену: Зеленский сказал, как Украина может получить ракеты для Patriot

11:52

Никакой не "хлопок": как по-украински правильно назвать резкий звук от хлопанья или удара

11:46

Капсульный гардероб на весну 2026: как создать 60 модных образов из 12 вещейВидео

11:42

Помолодел на 30 лет: мужчина показал фото новой стрижки, которое удивило

11:36

Гороскоп Таро на завтра 6 марта: Тельцам - решение, Львам - создавать

11:29

Яблони завалят урожаем: что посадить возле дерева

11:03

Иран атаковал дронами Азербайджан: есть раненые, поврежден аэропорт

11:02

Начинают экономить: "Флеш" рассказал о новых дешевых дронах РФ на фронте

Реклама
10:54

"Она изгой семьи": Агутин рассказал о трагедии родной женщины

10:51

Чем грозит России операция США в Иране: дипломат назвал основные рискиВидео

10:44

Много живой силы и важные склады РФ оказались в эпицентре ударов ВСУ - детали

10:43

Китайский гороскоп на завтра 6 марта: Змеям - ссоры, Петухам - негатив

10:42

США заявляют о больших запасах оружия, но Трамп продолжает критиковать прошлые поставки Украине

10:37

Жена Цекало похудела еще больше: как она выглядит

10:32

"Думал всем надоел": Потап анонсировал громкое возвращение с Настей Каменских

09:57

В большом городе будут массово проверять людей и автомобили: в чем причина

09:46

"Показывала всегда": известная актриса высказалась о "романе" с Цымбалюком

09:29

Ретроградный Меркурий изменит жизнь трех знаков зодиака до 20 марта

09:29

РФ ударила по гражданскому судну в Чёрном море: есть раненые

09:28

Польшей прокатилась масштабная волна депортаций украинцев: что происходит

09:01

РФ ударила по побережью Одесской области, вспыхнули пожары: что известноФото

09:00

Виноват не Иран: что происходит с ценами на топливо в Украине и будет ли бензин по 65

08:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 марта (обновляется)

08:29

В НАТО заговорили о применении статьи 5 о коллективной обороне на фоне войны в Иране

08:18

Карта Deep State онлайн за 5 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Ракет на всех не хватит: из-за Ирана Украине предрекли проблему с ПВО - Reuters

08:05

Путину грозит переворот, в Кремле началось брожение: Огрызко – о страхах диктаторамнение

07:03

Более 60 взрывов за пару часов: два города в РФ массированно атаковали дроныВидео

Реклама
05:49

Ленивый ужин из картофеля: рецепт божественного блюда менее чем за час

05:12

Гороскоп на завтра 6 марта: Ракам - радостные новости, Стрельцам - путешествие

04:39

История обезьянки Панча получила неожиданное продолжение - что с ним случилосьВидео

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с мячом за 49 с

03:49

Никакой мистики: почему на самом деле во двор постоянно прилетает черная птица

03:30

Можно ли сушить волосы вниз головой: правда или миф

03:00

Им действительно повезет: фортуна вот-вот улыбнется четырем знакам зодиака

02:10

Бункер не спасет: почему ликвидация Хаменеи стала "черной меткой" для ПутинаВидео

02:00

Наталья Могилевская потрясла признанием о Тине Кароль

01:19

Как американцы сажают картошку: необычный способ без перекопкиВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять