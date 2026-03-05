В Украине установят новые камеры фиксации скорости: список по областям

Камеры будут работать как в крупных городах, так и на важных трассах.

Сеть автоматической фиксации нарушений ПДД расширят

На дорогах начнут работать еще 37 комплексов контроля скорости

Изменения вступят в силу с 6 марта

С 6 марта в Украине расширят сеть автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

По его словам, на автомобильных дорогах начнут работать еще 37 комплексов контроля скорости, благодаря чему общее количество камер в стране возрастет до 377.

Так, из 37 новых комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД 35 установят в новых местах, а еще два прибора возобновят работу после перерыва. Камеры будут работать как в крупных городах, так и на важных междугородных трассах.

Где установят новые комплексы автофиксации

Бровары:

перекресток ул. Киевская — ул. Героев Украины — ул. Черновола Вячеслава (направление прибора м. Чернигов, встречное направление);

перекресток ул. Киевская — ул. Героев Украины — ул. Черновола Вячеслава (направление прибора г. Чернигов, попутное направление);

перекресток ул. Киевская — ул. Шевченко (направление движения прибора г. Чернигов, встречное направление);

перекресток ул. Киевская — ул. Шевченко (направление движения прибора г. Чернигов, попутное направление).

Обухов:

ул. Киевская, 119 (направление прибора с. Таценки).

Вышгород:

перекр. ул. Шолуденко — ул. Борисо-Глебская (направление прибора ул. Фруктовая);

перекресток просп. Шевченко — ул. Набережная (направление движения прибора ул. Киевская).

Белая Церковь:

бульвар Александрийский, 113 (полоса движения в направлении ул. Соборная, направление движения прибора ул. Василия Стуса);

просп. Князя Владимира (спуск с путепровода в направлении ул. Людмилы Павличенко, направление движения прибора просп. Независимости);

просп. Независимости, 40 (полоса движения в направлении ул. Людмилы Павличенко, направление движения прибора ул. Митрофанова).

Киевская область:

23 км+550 автодороги М-07 (направление прибора г. Киев);

23 км+557 автодороги Р-02 (направление движения прибора г. Киев);

39 км+140 автодороги М-05 (направление движения прибора г. Одесса);

38 км+825 автодороги М-05 (направление прибора г. Киев).

Винница:

ул. Вячеслава Чорновола (возле Киевского моста, направление прибора ул. Киевская);

перекресток Немировского шоссе и улицы Покровская (направление прибора ул. Гетьмана Мазепы).

Черноморск:

перекресток ул. Защитников Украины и Виталия Шума (направление прибора автодорога Т-16–47).

Золотоноша:

ул. Шевченко, 107 (направление прибора ул. Соборная).

Чернигов:

перекресток просп. Мира — ул. Лисковицкая (направление прибора ул. Шевченко).

Черниговская область:

125 км+385 автодороги М-02 (направление прибора с. Бобрик).

Волынская область:

82 км+929 автодороги М-19 (направление прибора г. Луцк).

Житомирская область:

228 км+889 автодороги М-06 (направление прибора г. Киев).

Ивано-Франковская область:

89 км+147 автодороги Н-10 (направление прибора с. Майдан);

56 км+938 автодороги Н-10 (направление прибора с. Пийло);

176 км+645 автодороги Н-10 (направление прибора г. Коломыя);

321 км+253 автодороги Н-09 (направление прибора с. Ямница).

Львовская область:

10 км+300 автодороги Н-13 (направление прибора с. Великий Любинь);

532 км+842 автодороги М-06 (направление прибора с. Каменополь);

137 км+290 автодороги Р-15 (направление прибора г. Шептицкий);

56 км+820 автодороги М-11 (направление прибора с. Твиржа);

24 км+490 автодороги М-11 (направление прибора г. Львов);

151 км+021 автодороги Р-15 (направление прибора с. Вязова);

584 км+510 автодороги М-06 (направление прибора г. Львов);

10 км+165 автодороги Т-14–16 (направление прибора с. Навария);

645 км+057 автодороги М-06 (направление прибора г. Стрый).

Одесская область:

141 км+319 автодороги М-15 (направление прибора г. Рени);

142 км+028 автодороги М-15 (направление прибора г. Рени).

Напомним, как сообщал Главред, законодатели готовят масштабные изменения для украинских водителей, которые могут существенно изменить правила на дорогах. Одним из ключевых нововведений станет система штрафных баллов: каждое нарушение будет фиксироваться и накапливаться в водительской истории.

Кроме того, согласно ПДД, существует четкий перечень вещей, которые обязательно должны быть в каждом автомобиле в Украине. За их отсутствие водители могут получить не только штраф, но и лишиться водительских прав или даже попасть под административный арест.

