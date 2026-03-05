Никакой мистики: почему на самом деле во двор постоянно прилетает черная птица

Если вы заметили, что в ваш двор постоянно прилетает черная птица, не нужно бояться. Это не мистический знак, ведь к вам прилетел черный дрозд. Даже в народе считали, что дрозд - защитник дома.
Эта птица имеет ярко-желтый клюв. Самец имеет черное оперение, а самка — коричневое.
Почему дрозд прилетает во двор
Если вы увидели во дворе дрозда, можете быть уверены, что он чувствует себя там в безопасности. Там он может найти достаточно пищи, после дождя может вытащить дождевого червя, личинки насекомых или улиток. К тому же он не будет лететь туда, где чувствует много химикатов.
Для этих птиц менее привлекательны сады с идеальными газонами, скошенными кустами и срубленными деревьями.
Несмотря на то, что дрозд ест личинки вредителей, осенью он может есть опавшие плоды, бузину, ежевику, дикий виноград, яблоки.
Почему дрозд громко кричит
В целом дрозд может быть молчаливым, но если он начинает громко кричать, это означает, что рядом есть кошка или другой хищник. Таким образом он предупреждает и других птиц об опасности.
Как привлечь внимание дроздов к двору
Если вы хотите, чтобы в вашем дворе или саду дрозды были частыми гостями, то следует установить неглубокую ванночку, особенно летом. Также нужно оставить густые кусты, а опавшие листья не спешить убирать сразу. Вы можете подкармливать птиц ягодами и фруктами.
