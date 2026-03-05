Укр
Никакой мистики: почему на самом деле во двор постоянно прилетает черная птица

Ангелина Подвысоцкая
5 марта 2026, 03:49
Если вы увидели в своем дворе черного дрозда, то это хороший знак.
сладости
Почему во двор прилетает черный дрозд / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Если вы заметили, что в ваш двор постоянно прилетает черная птица, не нужно бояться. Это не мистический знак, ведь к вам прилетел черный дрозд. Даже в народе считали, что дрозд - защитник дома.

Эта птица имеет ярко-желтый клюв. Самец имеет черное оперение, а самка — коричневое.

Почему дрозд прилетает во двор

Если вы увидели во дворе дрозда, можете быть уверены, что он чувствует себя там в безопасности. Там он может найти достаточно пищи, после дождя может вытащить дождевого червя, личинки насекомых или улиток. К тому же он не будет лететь туда, где чувствует много химикатов.

видео дня

Для этих птиц менее привлекательны сады с идеальными газонами, скошенными кустами и срубленными деревьями.

Несмотря на то, что дрозд ест личинки вредителей, осенью он может есть опавшие плоды, бузину, ежевику, дикий виноград, яблоки.

Почему дрозд громко кричит

В целом дрозд может быть молчаливым, но если он начинает громко кричать, это означает, что рядом есть кошка или другой хищник. Таким образом он предупреждает и других птиц об опасности.

Как привлечь внимание дроздов к двору

Если вы хотите, чтобы в вашем дворе или саду дрозды были частыми гостями, то следует установить неглубокую ванночку, особенно летом. Также нужно оставить густые кусты, а опавшие листья не спешить убирать сразу. Вы можете подкармливать птиц ягодами и фруктами.

сад птицы
