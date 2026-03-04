Укр
Как правильно подобрать цвет консилера, блеска и теней: крутой лайфхак

Анна Косик
4 марта 2026, 22:14
Блогерша объяснила, как правильно пользоваться тестерами в магазинах с косметикой.
Простые правила проверки косметики / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

  • Куда нанести блеск, чтобы понять, подойдет ли он
  • Как проверить оттенок консилера без нанесения на лицо

В магазинах с косметикой часто есть тестеры, которые помогают выбрать желаемый цвет блеска для губ или теней для век. Но выяснилось, что многие пользуются тестерами неправильно.

Главред узнал, куда правильно наносить косметические средства, чтобы проверить, подойдут ли они. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Диана Головец.

Как проверить косметику

Чтобы понять, как будет смотреться блеск на губах, его нужно нанести на подушечку пальца и слегка растереть. Выбирая хайлайтер, его стоит нанести на руку ниже мизинца сбоку.

Подойдет ли консилер - определить также просто. Для этого нужно нанести его на сгиб между большим и указательным пальцами. В то же время тени для проверки нужно наносить на фалангу пальца с внешней стороны, где есть складки.

Жидкие румяна, по словам блогера, можно протестировать на участке руки, где находится лучевая кость.

Смотрите видео о том, как правильно проверять цвет косметики:

О персоне: Диана Головец

Диана Головец - украинская блогерша, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

19:09

Когда следует переходить с зимних шин на летние: водителям назвали срокиВидео

18:58

Цены на АЗС переписали – как изменилась ситуация на заправках ДнепраФото

18:34

Если имущество осталось в оккупации: в "Дії" запускают услугу для оформления репараций

18:29

Украину накроет новая магнитная буря: уже известна дата

18:15

Хотят заставить ВСУ отступить: россияне бросили силы для захвата двух городов

18:10

Учитель бросил все и 32 года жил один на острове: как о нем узнал мир

18:01

О цене 65 гривен можно забыть: эксперт оценил, как изменится стоимость бензина

17:55

Проект окружен атмосферой тайны: вышел новый тизер фильма СпилбергаВидео

17:32

Антициклон из Польши принесет на Львовщину контрастную погоду: прогноз на 5 марта

17:20

Весна начинается: почему важно срочно осмотреть крышу и стены дома

17:10

Куда прицепить булавку, чтобы защитить дом от негатива: совет мольфараВидео

17:04

Украине не придется подписывать мирное соглашение с РФ: дипломат назвал условие

16:58

РФ атаковала железную дорогу в Одесской области: есть раненые, двое из них - дети

16:44

Как выглядели египетские пирамиды в древности: ученые раскрыли тайну

16:43

Доллар установил невиданный ранее рекорд: новый курс валют на 5 марта

16:31

Режим Путина начинает шататься: дипломат сказал, кто может изменить систему в РФВидео

16:11

Мороз и мокрый снег надвигаются на Полтавщину: синоптики назвали дату непогоды

16:05

Люди ходили над тайным подвалом более века: какое "сокровище" нашли внутри

15:51

О цветении можно не мечтать: 5 растений, которые нельзя обрезать весной

15:33

Что нельзя делать в праздник 5 марта - строгие приметы и запреты

15:31

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

15:27

Почти 100 лет носил имя "сына" Сталина - что это за город Украины

15:21

Медведица "вырвалась" из клетки: ее жизнь изменилась навсегда

15:08

Полезный завтрак за 5 минут: три рецепта блюд для бодрого утра

15:01

Россияне пошли на прорыв границы по двум новым направлениям - какова сейчас ситуация

14:59

София Ротару вышла на связь с важным заявление - детали

14:42

Мужчина заметил странный предмет в ванной комнате: для чего он нужен

14:20

"Знаю, что не прощу": Анна Борисюк высказалась о старшей сестре Паперной

14:20

В боях потопили самый большой корабль со времен Второй мировой - что известно

13:58

Радикальное изменение к лучшему: у трех знаков зодиака завершается "черная полоса"

