Как правильно подобрать цвет консилера, блеска и теней: крутой лайфхак

Блогерша объяснила, как правильно пользоваться тестерами в магазинах с косметикой.

https://glavred.info/fashion/kak-pravilno-podobrat-cvet-konsilera-bleska-i-teney-krutoy-layfhak-10746107.html Ссылка скопирована

Простые правила проверки косметики / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

Куда нанести блеск, чтобы понять, подойдет ли он

Как проверить оттенок консилера без нанесения на лицо

В магазинах с косметикой часто есть тестеры, которые помогают выбрать желаемый цвет блеска для губ или теней для век. Но выяснилось, что многие пользуются тестерами неправильно.

Главред узнал, куда правильно наносить косметические средства, чтобы проверить, подойдут ли они. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Диана Головец.

видео дня

Как проверить косметику

Чтобы понять, как будет смотреться блеск на губах, его нужно нанести на подушечку пальца и слегка растереть. Выбирая хайлайтер, его стоит нанести на руку ниже мизинца сбоку.

Подойдет ли консилер - определить также просто. Для этого нужно нанести его на сгиб между большим и указательным пальцами. В то же время тени для проверки нужно наносить на фалангу пальца с внешней стороны, где есть складки.

Жидкие румяна, по словам блогера, можно протестировать на участке руки, где находится лучевая кость.

Смотрите видео о том, как правильно проверять цвет косметики:

Другие новости:

О персоне: Диана Головец Диана Головец - украинская блогерша, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред