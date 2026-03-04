Укр
Читать на украинском
Света будет больше: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях на 5 марта

Руслан Иваненко
4 марта 2026, 20:20обновлено 4 марта, 20:52
Жителей призывают ограничить использование мощных приборов.
Ситуация в энергосистеме может меняться / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, freepik.com

Кратко:

  • 5 марта в регионах введут почасовые отключения и ограничения мощности
  • Причина – последствия ракетно-дроновых атак на энергосистему
  • Потребление электроэнергии снижается благодаря солнечным станциям

Завтра, в четверг, 5 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Причиной ограничений названы последствия ракетно-дроновых атак России на энергосистему Украины.

Текущая ситуация с потреблением

В компании отметили, что общее потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Так, по состоянию на 9:30 4 марта оно было на 8,2% ниже, чем в это же время предыдущего дня.

Эксперты объясняют это солнечной погодой в большинстве регионов, что повышает эффективность работы бытовых солнечных электростанций и уменьшает нагрузку на общую сеть.

Суточный максимум потребления 3 марта был зафиксирован вечером и соответствовал уровню предыдущих суток — 2 марта.

Рекомендации для населения

В регионах, где применяются отключения, компания призывает жителей экономно пользоваться электроэнергией. В частности, рекомендуют ограничить использование мощных приборов и, по возможности, переносить энергоемкие процессы на ночное время — после 22:00.

Отмечается, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и объем отключений следует проверять на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Когда электроэнергия появляется по графику, ее также просят использовать экономно.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Когда могут отменить графики отключений света — мнение эксперта

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, почасовые графики отключений электроэнергии для населения могут смягчиться с наступлением более теплой погоды и улучшением погодных условий.

Эксперт отмечает, что полная отмена таких графиков вполне возможна уже в апреле-мае, когда потребление электроэнергии традиционно снижается, а солнечные электростанции работают активнее. В то же время продолжительность ограничений в более долгосрочной перспективе будет зависеть от темпов и качества восстановления украинской энергосистемы.

"Ориентировочно это может занять от трех до семи лет", — подчеркнул Харченко.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 2 марта Россия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Как сообщили в Минэнерго, в результате атак в нескольких регионах были обесточены потребители. Под обстрел попали энергообъекты в прифронтовых и приграничных областях, в частности в Донецкой, Запорожской и Сумской областях, где часть абонентов осталась без света.

Кроме того, продолжительность отключений света для жителей Запорожской области сократилась на 5 часов. При соответствующих условиях продолжительность ограничений электроэнергии для населения может и дальше сокращаться. Об этом заявил глава "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский.

Напомним, что заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Жупанин заявил, что графики отключений электроэнергии в Украине будут действовать еще как минимум месяц.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

