Люди ходили над тайным подвалом более века: какое "сокровище" нашли внутри

Константин Пономарев
4 марта 2026, 16:05
Благодаря неожиданно образовавшейся воронке на поле для гольфа был обнаружен давно забытый подвал. Находка оказалась частью истории старинного поместья.
На поле для гольфа неожиданно провалилась земля
На поле для гольфа неожиданно провалилась земля / Коллаж Главред, фото: Davyhulme Park

Вы узнаете:

  • Что нашли под землей прямо на игровом поле
  • Почему о находке никто не говорил более века
  • Почему открытие связывают со старым поместьем

Неожиданная находка на одном из полей для гольфа в Великобритании удивила не только игроков, но и историков. На 13-й лунке образовалась карстовая воронка, которая открыла скрытый под землей винный погреб XIX века с десятками старинных бутылок.

Смотритель поля Стив Хопкинс первым заметил необычную яму на территории гольф-клуба Davyhulme Park в районе Траффорд, Большой Манчестер. Об этом пишет The Sun.

видео дня

Заглянув внутрь, британец обнаружил старый подвал, где когда-то хранились бутылки вина, шампанского и портвейна. Находка оказалась частью истории старинного поместья Davyhulme Hall, существовавшего на территории парка до конца XIX века.

Тайна под 13-й лункой

Любопытно, что сама 13-я лунка на поле давно носит название "Погреба", будто намекая на скрытую историю. Поместье Davyhulme Hall было снесено в 1888 году после того, как не нашлось покупателя. Предполагается, что винный погреб остался под землей и со временем оказался прямо под территорией гольф-клуба.

Историк Манчестерского университета Чарльз Инсли отметил, что в момент разрушения поместья люди вполне могли выпить содержимое найденных бутылок. Это объясняет, почему большинство обнаруженных емкостей оказались пустыми.

Неожиданная находка

Профессиональный игрок клуба Мартин Хамер рассказал, что смотритель сначала заметил провал, а затем начал осторожно копать глубже. Именно тогда под слоем земли стали видны старые бутылки.

Под землей нашли старый винный погреб
Под землей нашли старый винный погреб / Коллаж Главред, фото: Davyhulme Park

По словам мужчины, участок поля регулярно используют игроки, поэтому мысль о том, что под ногами долгие годы скрывался старинный подвал, вызвал удивление.

Что будет с находкой дальше

Руководство клуба временно закрыло участок поля, чтобы обеспечить безопасность. Винный погреб решили надежно запечатать, пока специалисты решают, как поступить с неожиданной находкой.

Бутылки из подвала уже извлекли и отправили на хранение. В будущем их могут использовать как исторический экспонат и разместить в клубном доме. Также рассматривается идея превратить найденный подвал в необычную достопримечательность.

Ранее Главред писал, что мужчина нашел "сокровище" среди мусора. Обычная прогулка по району обернулась неожиданной удачей для одного из прохожих. Всего в нескольких домах от своего жилья он заметил на тротуаре редкую вещь из культовой коллекции.

Также сообщалось о том, что мужчина узнал себя на картине в секонд-хенде. Митчелл Кэри из США наткнулся в магазине на рисунок 1978 года, который оказался пугающе похож на него. Фото находки быстро разлетелось по соцсетям.

Об источнике: The Sun

The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к высочайшим стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

