Пробоина огромная: дроны атаковали подсанкционный танкер РФ возле Мальты

Анна Ярославская
4 марта 2026, 11:31
Arctic Metagaz не подлежит восстановлению, заявил Сергей Стерненко.
Судно Arctic Metagaz получило серьезные повреждения
Судно Arctic Metagaz получило серьезные повреждения / Фото: t.me/ssternenko

Кратко:

  • РФ официально подтвердила атаку на газовоз Arctic Metagaz
  • Москва квалифицирует инцидент как "акт международного терроризма"
  • Стерненко показал эксклюзивгые фото танкера

В РФ официально подтвердили атаку на российское судно в Средиземном море. Танкер для перевозки сжиженного природного газа Arctic Metagaz был атакован дронами и загорелся. Экипаж якобы не пострадал.

Минтранс РФ сообщил утром 4 марта, что российский газовоз был атакован в Средиземном море 3 марта в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта.

видео дня

"Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск. Нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины", - утверждают в российском ведомстве.

На борту судна находились 30 членов экипажа, все - граждане России.

"Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены", - говорится в сообщении.

Минтранс РФ также заявил, что в ведомстве квалифицируют инцидент как "акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права".

Тем временем известный украинский волонтер, советник министра обороны по вопросам повышения эффективности применения беспилотников Сергей Стерненко опубликовал эксклюзивные фото Arctic Metagaz.

Танкер Arctic Metagaz
Танкер Arctic Metagaz имеет серьезную пробоину / Фото: t.me/ssternenko

По его словам, судно имеет серьезную пробоину и не подлежит восстановлению.

"Российский газовый танкер, атакованный вчера неизвестными дронами в Средиземном море, имеет серьезную пробоину в районе машинного отделения и не подлежит восстановлению", - написал Стерненко в Telegram.

Скриншот

Атака на Arctic Metagaz - что известно

Как писал Главред со ссылкой на Reuters, российский теневой танкер для перевозки сжиженного природного газа Arctic Metagaz загорелся в Средиземном море.

По данным отслеживания на платформе MarineTraffic, в последний раз подсанкционное судно сообщало о своем местонахождении у берегов Мальты. Это было в понедельник, 2 марта.

Один из собеседников издания предположил, что танкер мог быть атакован беспилотником. В проведении этой операции подозревают Украину.

В Сети публиковали кадры пылающего танкера. Судно загорелось у берегов Ливии.

Танкер Arctic Metagaz находится под санкциями Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

Смотрите видео - В Средиземном море горит танкер из РФ:

Пожар на танкере Arctic Metagaz

Поражено сразу пять кораблей флота РФ в Новороссийске - что известно

В ночь на 2 марта Силы обороны Украины нанесли массированный удар по флоту страны-агрессора России в порту Новороссийск. В результате было повреждено пять кораблей противника. Один из них получил существенные повреждения, вероятно, речь идет о морском тральщике "Валентин Пикуль" (в/ч 90921, Новороссийск). Также есть информация о повреждении кораблей "Ейск" и "Касимов". Среди пораженных кораблей были два носителя ракет "Калибр".

Для удара по Новороссийску было применено не менее 200 ударных беспилотников.

Во время атаки были ликвидированы трое российских военных, еще 16 получили ранения.

Новороссийск
Порт Новороссийск / Инфографика: Главред

Другие успешные операции ВСУ

В августе 2025 года украинские военные нанесли удар по российскому морскому порту "Оля" в Астраханской области, уничтожив судно, на борту которого перевозили комплектующие для ударных беспилотников и иранские боеприпасы.

Ранее в ВМС Украины подтвердили уничтожение почти трех десятков кораблей Черноморского флота РФ. Основными целями ударов ВСУ были ракетоносцы, поскольку они представляют наибольшую угрозу.

В разведке министерства обороны Великобритании сообщали, что ВМС Украины за 1000 дней войны полностью уничтожили или повредили более 25% основных военных кораблей России, находящихся в Черном море. В частности, так затонул флагман РФ крейсер "Москва".

О персоне: Сергей Стерненко

Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

Пробоина огромная: дроны атаковали подсанкционный танкер РФ возле Мальты

22:43

Наталка Денисенко раскрыла ошеломляющую правду о себе - детали

22:00

Маричка Падалко показала младшую дочь и что она умеет

21:53

В Средиземном море горит танкер из РФ, его могла подбить Украина - СМИВидео

