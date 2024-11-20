Украина поразила более четверти основных военных кораблей РФ - разведка Британии

Эффективность украинских операций в море против флота РФ сохраняется на высоком уровне.

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России пришлось перемещать свои корабли из-за страха новых ударов украинских сил / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Что сообщили в разведке:

Украина истощила военно-морской потенциал РФ

25% основных кораблей РФ в Черном море уничтожены или повреждены

Российский флот все еще может наносить мощные удары по Украине

Страна-агрессор Россия считала свое военно-морские силы и Черноморский флот неотъемлемыми составляющими своего могущества. Однако после начала полномасштабного вторжения украинские силы начали разрушать представления РФ.

Как сообщили в сводке разведки министерства обороны Великобритании в соцсети X, несмотря на преимущество российского флота, ВМС Украины за 1000 дней войны полностью уничтожили или повредили более 25% основных военных кораблей России, находящихся в Черном море. В частности, так затонул флагман РФ крейсер "Москва".

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Из-за таких потерь в море Кремль был вынужден переместить все свои основные корабли с базы в Севастополе в Новороссийск, что в восточной части Черного моря. Изменили районы своей дислокации и российские подразделения, которые действовали в регионе.

"Несмотря на то, что Черноморский флот России на данный момент ограничен восточной частью Черного моря, он сохраняет способность наносить дальние удары по территории Украины в поддержку наземных операций", - предупредили в Минобороны Британии.

Уничтожение флота России - что известно

Напомним, Главред писал, что в ВМС Украины подтвердили уничтожение почти трех десятков кораблей Черноморского флота РФ. Основными целями ударов ВСУ были ракетоносцы, поскольку они представляют наибольшую угрозу.

Ранее также украинская атака БпЛА на базу Каспийской флотилии ВМФ России в Дагестане вызвала серьезное беспокойство у военного и политического руководства страны-агрессора. В Каспийске повреждены по меньшей мере два российских фрегата класса "Гепард".

Накануне командир спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с позывным "Тринадцатый" рассказал, что сейчас вражеский флот полностью заблокирован и не выполняет свои функции. Это обусловлено тем, что россияне боятся использовать корабли, чтобы не попасть под удар Сил обороны Украины.

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Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

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