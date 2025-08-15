ВСУ ударили по порту "Оля" в России, уничтожив важное иранское оружие - Генштаб

Кратко:
- Вооруженные силы Украины успешно нанесли удар по морскому порту "Оля" в Астраханской области
- РФ использует порт "Оля" как ключевой логистический узел для поставки военных грузов из Ирана
Украинские военные нанесли удар по российскому морскому порту "Оля" в Астраханской области, уничтожив судно, на борту которого перевозили комплектующие для ударных беспилотников и иранские боеприпасы. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Как говорится в сообщении, операция состоялась 14 августа силами подразделений Сил специальных операций во взаимодействии с другими компонентами Сил обороны Украины.
Порт "Оля" россияне используют как ключевую логистическую точку для доставки из Ирана грузов военного назначения.
"По имеющейся информации, было поражено судно "Порт Оля 4", загруженное комплектующими к БпЛА типа "Shahed" и боеприпасами из Ирана. Результаты поражения уточняются, - отметили в Генштабе.
Генштаб ВСУ - последние новости
Главред писал, что Генштаб недавно прокомментировал ситуацию в Донецкой области. Военнослужащие Сил обороны Украины продолжают поисково-ударные действия в полосе своей ответственности, ситуация становится более стабильной.
Также Генштаб предупреждал, что Покровское направление под давлением. Несмотря на давление со стороны врага, украинские войска наносят значительные потери оккупантам и уничтожают технику.
Анализируя фронт, Генштаб подтвердил, что самые интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении. Там украинские защитники отражают десятки атак, продолжают внимательно следить за ситуацией и готовы к любым изменениям.
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.
