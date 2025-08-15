ВСУ ударили по порту "Оля" в России, уничтожив важное иранское оружие - Генштаб

В результате удара было поражено судно "Порт Оля 4", которое перевозило комплектующие для беспилотников "Shahed" и иранские боеприпасы.

Вооруженные силы Украины успешно нанесли удар по морскому порту "Оля" в Астраханской области

РФ использует порт "Оля" как ключевой логистический узел для поставки военных грузов из Ирана

Украинские военные нанесли удар по российскому морскому порту "Оля" в Астраханской области, уничтожив судно, на борту которого перевозили комплектующие для ударных беспилотников и иранские боеприпасы. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Как говорится в сообщении, операция состоялась 14 августа силами подразделений Сил специальных операций во взаимодействии с другими компонентами Сил обороны Украины.

Порт "Оля" россияне используют как ключевую логистическую точку для доставки из Ирана грузов военного назначения.

"По имеющейся информации, было поражено судно "Порт Оля 4", загруженное комплектующими к БпЛА типа "Shahed" и боеприпасами из Ирана. Результаты поражения уточняются, - отметили в Генштабе.

