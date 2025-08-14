В городах Украины отключат 3G уже в конце августа: кого коснутся изменения

Перераспределение частот направлено на улучшение скорости и качества мобильного интернета, а также является подготовкой к внедрению 5G, отмечает компания.

Вкратце:

"Киевстар" переводит часть городов с 3G на 4G

В августе в Днепропетровской и Львовской областях исчезнет 3G

В августе 2025 года мобильный оператор "Киевстар" планирует частично заменить технологию 3G на 4G в ряде населенных пунктов. Изменения охватят две области - Днепропетровскую и Львовскую, сообщает официальный сайт компании.

Начиная с 26 августа, оператор начнет перераспределение частот диапазона 2100 МГц, которые сейчас используются для 3G, с целью расширения возможностей 4G-сети. Переход состоится в нескольких городах и районах указанных регионов.

В компании объясняют, что это часть плановой модернизации телекоммуникационной инфраструктуры для повышения скорости мобильного интернета и подготовки сети к запуску 5G. Такая практика является распространенной среди ведущих операторов в мире, ведь старые технологии постепенно выводятся из эксплуатации.

После изменений абоненты смогут пользоваться звонками, SMS и другими сервисами, но вместо 3G получат скоростной 4G-интернет. В "Киевстаре" обещают рост скорости в несколько раз и заметное улучшение стабильности соединения.

Населенные пункты, где 3G заменят на 4G:

Днепропетровская область: Днепр, Самар (Новомосковск) и Самаровский район, Каменское и Каменский район, Вольногорск, Подгородное, Слобожанское.

Львовская область: Дрогобыч, Стрый, Трускавец, Борислав, Шептицкий (Червоноград).

Пользователям, которые до сих пор не подключили 4G, советуют активировать его в настройках смартфона или заменить SIM-карту на USIM, которая поддерживает эту технологию, без изменения номера.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4321 об ускорении развертывания мобильных сетей. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что теперь качественная связь будет появляться быстрее даже в отдаленных местах, а во время путешествий мобильный интернет будет оставаться стабильным. На деоккупированных территориях восстановление связи также будет происходить быстрее.

Мобильные операторы в Украине - последние новости

Главред писал о том, что в течение февраля и марта 2025 года мобильный оператор lifecell изменил условия некоторых тарифных планов. В частности, скорректировали стоимость и наполнение 4-недельных пакетов услуг.

Кроме того, с 11 июня lifecell поднял цены на международные звонки и SMS. Стоимость одного SMS-сообщения за границу выросла вдвое, с 5 до 10 гривен.

Также эксперты объяснили, что делать, если пропала мобильная связь. Они рассказали о простых шагах, которые помогут минимизировать проблемы с сетью и оставаться на связи.

Читайте также:

Об источнике: Киевстар ЧАО "Киевстар" - телекоммуникационная компания в Украине, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G в Украине. 12 декабря 2023 года из-за сбоя у пользователей Kyivstar исчезла мобильная связь и интернет. Компания назвала причиной сбоя мощную кибератаку. В Службе безопасности Украины сообщили, что открыли уголовное производство по факту кибератаки на оператор мобильной связи "Киевстар".

