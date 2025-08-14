В Украине весомо снизилась цена популярного мяса: где продается дешевле всего

Средняя стоимость продукта снизилась с 224,49 грн/кг в июле до 219,55 грн/кг в августе.

Что будет с ценами на курятину / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Как изменились цены на курятину и что ждать дальше

Где купить филе по выгодной цене в августе 2025 года

К середине августа этого года стоимость курятины в Украине изменилась. Значительно подешевели куриные бедра, тогда как на филе цена снизилась лишь немного. А вот голени, наоборот, стали дороже. Эксперты Новости.LIVE дали ответ на вопрос, в каких магазинах сейчас выгоднее всего покупать мясо птицы.

По данным Минфина, 1 килограмм куриного филе по состоянию на 12 августа стоит в среднем 219,55 грн. Для сравнения, в июле этот показатель составлял 224,49 грн/кг.

Снижение стоимости является незначительным, это объясняется стабильно высоким спросом на продукт. Эксперты отмечают, что в перспективе возможно постепенное подорожание из-за роста стоимости кормов для птицы.

Вот цены в онлайн-магазинах крупных супермаркетов с подборкой лучших предложений на 12 августа:

Сильпо - от 164 грн/кг

- от 164 грн/кг Метро - от 227,66 грн/кг

- от 227,66 грн/кг Новус - от 229 грн/кг

- от 229 грн/кг АТБ - от 233,29 грн/кг

- от 233,29 грн/кг Фора - от 234 грн/кг

- от 234 грн/кг МегаМаркет - от 245,10 грн/кг

- от 245,10 грн/кг Ашан - от 248,90 грн/кг

Стоит указать, что цены выше без учета скидок и акций.

Интересно, что бедра подешевели значительно больше: средняя стоимость уменьшилась почти на 20 грн/кг за месяц. Однако на рынке голеней ситуация противоположная, за последние недели они выросли в цене с 95 до 110 грн/кг в среднем.

Ранее Главред писал о подорожании хлеба. Сообщалось, что, если хлеб раньше стоил 50 гривен за буханку, то после повышения цены его можно будет купить по 55 гривен.

До конца лета овощи для борща постепенно будут дешеветь. Это связано с тем, что в Украине ожидается значительно больший урожай в этом сезоне.

Цены на тепличные помидоры снизились до 40-55 гривен за килограмм. Это произошло из-за стабильной погоды и начала массовой уборки урожая.

