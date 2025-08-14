Укр
В Украине весомо снизилась цена популярного мяса: где продается дешевле всего

Даяна Швец
14 августа 2025, 14:19
154
Средняя стоимость продукта снизилась с 224,49 грн/кг в июле до 219,55 грн/кг в августе.
супермаркет, деньги, мясо, продукты, цены
Что будет с ценами на курятину / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевое:

  • Как изменились цены на курятину и что ждать дальше
  • Где купить филе по выгодной цене в августе 2025 года

К середине августа этого года стоимость курятины в Украине изменилась. Значительно подешевели куриные бедра, тогда как на филе цена снизилась лишь немного. А вот голени, наоборот, стали дороже. Эксперты Новости.LIVE дали ответ на вопрос, в каких магазинах сейчас выгоднее всего покупать мясо птицы.

По данным Минфина, 1 килограмм куриного филе по состоянию на 12 августа стоит в среднем 219,55 грн. Для сравнения, в июле этот показатель составлял 224,49 грн/кг.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Снижение стоимости является незначительным, это объясняется стабильно высоким спросом на продукт. Эксперты отмечают, что в перспективе возможно постепенное подорожание из-за роста стоимости кормов для птицы.

Вот цены в онлайн-магазинах крупных супермаркетов с подборкой лучших предложений на 12 августа:

  • Сильпо - от 164 грн/кг
  • Метро - от 227,66 грн/кг
  • Новус - от 229 грн/кг
  • АТБ - от 233,29 грн/кг
  • Фора - от 234 грн/кг
  • МегаМаркет - от 245,10 грн/кг
  • Ашан - от 248,90 грн/кг

Стоит указать, что цены выше без учета скидок и акций.

Интересно, что бедра подешевели значительно больше: средняя стоимость уменьшилась почти на 20 грн/кг за месяц. Однако на рынке голеней ситуация противоположная, за последние недели они выросли в цене с 95 до 110 грн/кг в среднем.

Цены на продукты - новости Украины

Ранее Главред писал о подорожании хлеба. Сообщалось, что, если хлеб раньше стоил 50 гривен за буханку, то после повышения цены его можно будет купить по 55 гривен.

До конца лета овощи для борща постепенно будут дешеветь. Это связано с тем, что в Украине ожидается значительно больший урожай в этом сезоне.

Цены на тепличные помидоры снизились до 40-55 гривен за килограмм. Это произошло из-за стабильной погоды и начала массовой уборки урожая.

Об источнике: Новости.LIVE

Новости.LIVE - это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".

До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.

Принципы работы журналистов Новости.LIVE, как говорится на официальной странице:

  • уважение к читателю и его право на правду
  • объективность и беспристрастность
  • полнота и всесторонний анализ информации
  • простота и доступность
  • отсутствие скрытой рекламы
  • уникальность и оперативность
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

экономика мясо курица продукт продукты питания цены на продукты новости Украины деньги
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
