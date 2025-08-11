Таких цен еще не было: украинцев предупредили о подорожании хлеба

Базовый продукт уже не будет таким доступным, как раньше.

Сколько будет стоить хлеб в ближайшие месяцы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Ус:

В Украине вырастут цены на хлеб

Буханка за 50 гривен подорожает примерно до 10%

Подорожание топлива в Украине напрямую влияет на формирование цен на продукты. Среди продуктов, которые могут вырасти из-за этого в стоимости есть и хлеб. Об этом в эфире День.LIVE рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

"Мы понимаем, что пшеница наша, мощности по производству наши, то есть очень много чего нашего. Понятно, что есть топливо. Фактор горючего влияет и рост цен еще может подтолкнуть цены вверх. Поэтому здесь рост будет, к сожалению",- пояснил он. видео дня

В то же время Ус отметил, что повышение цен не будет иметь галопирующего характера. Поэтому, например, если хлеб стоил 50 гривен за буханку, то после повышения цены его можно будет купить по 55 гривен.

То есть хлеб вырастет в стоимости примерно на 10%. При этом, как считает Ус, его цена точно не превысит 60 гривен.

Что будет с ценами на хлеб осенью-зимой

Недавно исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал, что цены на хлеб в Украине до конца зимы будут достаточно прогнозируемыми. Поэтому не стоит волноваться о стремительном росте стоимости этого продукта.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что уже к концу лета овощи борщевого набора будут постепенно дешеветь из-за того, что в этом сезоне в Украине будет весомый прирост овощей.

Накануне стало известно, что цены на тепличные помидоры в Украине продолжают падать на фоне стабилизации погоды и возобновления кампании по уборке овощей. На прошлой неделе цены на помидоры просели до 40-55 гривен за килограмм.

Напомним, согласно данным на сайте Минфин, в украинских супермаркетах впервые за долгое время ощутимо снизились цены на курятину. В частности куриное бедро подешевело почти на 20 гривен за килограмм.

О персоне: Иван Ус Иван Ус - украинский эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук.

