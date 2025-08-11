Цены в Украине начнут снижаться: прогноз, когда и какие продукты подешевеют

За считанные недели ряд продуктов на украинском рынке подешевеет.

https://glavred.info/economics/ceny-v-ukraine-nachnut-snizhatsya-prognoz-kogda-i-kakie-produkty-podesheveyut-10688774.html Ссылка скопирована

Покупатели будут тратить меньше средств на некоторые овощи / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Что сообщил Марчук:

Вскоре в Украине подешевеют овощи

На снижение цен влияет прирост овощей

Больше всего подешевеют овощи в конце августа

Цены на продукты в Украине этим летом били все рекорды. Однако в конце сезона они порадуют покупателей, ведь ожидается снижение стоимости некоторых категорий продуктов.

В частности речь идет об овощах борщевого набора, которые будут дешеветь постепенно. Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

видео дня

По его словам, в этом сезоне в Украине будет прирост овощей, где-то порядка до 800 тысяч тонн. Это дополнительные возможности, которые и будут влиять на снижение цены.

"Пик снижения мы ожидаем в конце августа-начале сентября. По мере увеличения предложений цена немного просядет, но не намного", - добавил Марчук.

Цены на некоторые овощи начали снижаться уже сейчас

Аналитики EastFruit недавно отследили, что тепличные помидоры в Украине продолжают падать в цене на фоне стабилизации погоды и возобновления кампании по сбору овощей.

В конце прошлой недели цены на помидоры опустились до показателя в 40-55 гривен за килограмм, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в прошлом месяце заметнее всего упали в цене овощи, сразу на 23,9%. Хотя доля расходов на овощи в потребительской корзине составляет лишь 2,8%, именно эта категория существенно влияет на общую динамику цен.

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах впервые за долгое время ощутимо снизились цены на курятину, в частности бедро и филе. В частности средняя цена на бедро составляет 121,50 гривны, что почти на 20 гривен дешевле, чем в прошлом месяце.

Накануне стало известно, что в августе 2025 года в Украине снова выросла закупочная цена молока-сырья. Средняя цена молока без НДС достигла 16,62 грн/кг, что на 70 копеек выше, чем в июле.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Больше новостей:

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред