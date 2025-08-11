Цены в Украине начнут снижаться: прогноз, когда и какие продукты подешевеют

Что сообщил Марчук:
- Вскоре в Украине подешевеют овощи
- На снижение цен влияет прирост овощей
- Больше всего подешевеют овощи в конце августа
Цены на продукты в Украине этим летом били все рекорды. Однако в конце сезона они порадуют покупателей, ведь ожидается снижение стоимости некоторых категорий продуктов.
В частности речь идет об овощах борщевого набора, которые будут дешеветь постепенно. Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
По его словам, в этом сезоне в Украине будет прирост овощей, где-то порядка до 800 тысяч тонн. Это дополнительные возможности, которые и будут влиять на снижение цены.
"Пик снижения мы ожидаем в конце августа-начале сентября. По мере увеличения предложений цена немного просядет, но не намного", - добавил Марчук.
Цены на некоторые овощи начали снижаться уже сейчас
Аналитики EastFruit недавно отследили, что тепличные помидоры в Украине продолжают падать в цене на фоне стабилизации погоды и возобновления кампании по сбору овощей.
В конце прошлой недели цены на помидоры опустились до показателя в 40-55 гривен за килограмм, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в прошлом месяце заметнее всего упали в цене овощи, сразу на 23,9%. Хотя доля расходов на овощи в потребительской корзине составляет лишь 2,8%, именно эта категория существенно влияет на общую динамику цен.
Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах впервые за долгое время ощутимо снизились цены на курятину, в частности бедро и филе. В частности средняя цена на бедро составляет 121,50 гривны, что почти на 20 гривен дешевле, чем в прошлом месяце.
Накануне стало известно, что в августе 2025 года в Украине снова выросла закупочная цена молока-сырья. Средняя цена молока без НДС достигла 16,62 грн/кг, что на 70 копеек выше, чем в июле.
О персоне: Денис Марчук
Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".
