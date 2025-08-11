Укр
"Путин хочет вырваться из капкана": что заставит его выбирать между двумя вариантами

Алёна Воронина
11 августа 2025, 10:24
Россия своей войной в Украине стала похожей на медведя, который попал в капкан и оказался в невыгодном положении.
Основные тезисы Разумного:

  • РФ из-за войны стала похожей на медведя, попавшего в капкан
  • С одной стороны РФ может подписать мирное соглашение из-за той невыгодной ситуации, в которой сейчас оказалась
  • С другой стороны, Путин может попытаться "отыграться" за потери и унижения, которые он испытывает

Российский диктатор Владимир Путин с одной стороны может подписать мирное соглашение, потому что он сейчас в невыгодном положении, а с другой стороны он может попытаться отыграться за потери и унижения и компенсировать это победой над Украиной.

То, какой из этих двух импульсов победит, будет зависеть от того, удастся ли россиянам достичь значительных успехов на фронте и насколько долго выдержит экономика страны-агрессора России. Такое мнение высказал политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду.

"С одной стороны, это может ускорить процесс в том смысле, что Россия своей войной в Украине стала похожа на медведя, который попал в капкан и оказался в невыгодном положении. Россия, погрязшая в войне и понесшая большие военные, репутационные, экономические и другие потери, сегодня предельно ослаблена. Мировая политика происходит без ее участия. И яркий пример - это соглашение, которое демонстративно подписали в Америке (соглашение между Азербайджаном и Арменией - ред.), хотя все помнят, что раньше Россия была главным модератором этого процесса", - отметил Розумный.

Эксперт выразил убеждение, что Путину хочется вырваться из этого капкана, но пока он не может себе этого позволить.

"Поэтому у него может возникнуть и противоположный импульс - попытаться "отыграться" за потери и унижения, которые он испытывает из-за потери значимости на постсоветском пространстве, и компенсировать это уверенной победой над Украиной. Какой из этих импульсов победит, будет зависеть от реальной ситуации - удастся ли россиянам достичь значительных успехов на фронте, насколько долго выдержит их экономика и т.д.", - сказал политический эксперт.

Запланированная встреча Трампа и Путина - последние новости

В Bild отметили, что текущая неделя может стать судьбоносной для Украины. Один из евродипломатов заявил, что вместо "жестких санкций против Путина", на введение которых надеялись сторонники Украины, происходит прямо противоположное.

Также ранее стало известно, в каком городе могут встретиться Трамп и Путин на Аляске. По данным The New York Times, Секретная служба США арендовала дом в Анкоридже.

Напомним, в США "слили" план Путина на встречу с Трампом на Аляске. Москва стремится использовать запланированный саммит на Аляске, чтобы обвинить Украину и Европу в препятствовании миру, говорится в отчете ISW.

Читайте также:

О персоне: Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Бонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на Аляске
Почему "мирный план" Трампа обречен

Совсем не связано с виноградом - раскрыт секрет названия города Изюм

Как сделать, чтобы в гараже не было сырости: 3 решения проблемы

Атака дронов и пожар в РФ: дроны атаковали Арзамасский приборостроительный завод

Встреча на Аляске: территории и санкции и начало предвыборных срачей в Украине

Кто придумал название "Российская империя": и как к этому причастен украинец

УПЛ: "Шахтер" впервые в сезоне потерял очки, сыграв в "Карпатами"

Паника - худший союзник: почему слухи об уступках России не стоят внимания

