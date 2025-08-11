Укр
Атака дронов и пожар в РФ: дроны атаковали Арзамасский приборостроительный завод

Анна Ярославская
11 августа 2025, 07:43
Завод в Нижегородской области выпускает приборы для авиационной и космической отраслей.
Атака дронов на РФ
Дроны атаковали важный завод в РФ / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Кратко:

  • Дроны атаковали город Арзамас Нижегородской области РФ
  • По разным данным, прозвучало от 4 до 7 взрывов.
  • Губернатор подтвердил, что удары пришлись по промышленным зонам города

Утром 11 августа неизвестные дроны атаковали город Арзамас Нижегородской области РФ. Один из "прилетов", вероятно, был по Арзамасскому приборостроительному заводу (АПЗ).

Как пишет Telegram-канал Mash, атака началась около 3:55. В тот момент в небе прогремели три хлопка и один мощный взрыв. По словам очевидцев, они насчитали не менее пяти дронов. БПЛА летели очень низко.

Telegram-канал Shot сообщил, что в городе прозвучало от четырех до семи взрывов.

Взрывы в РФ
Взрывы в РФ / Telegram

По данным СМИ и местных жителей, дроны атаковали Арзамасский приборостроительный завод в Нижегородской области РФ. Это предприятие выпускает приборы для авиационной и космической отраслей.

Губернатор области уже прокомментировал атаку, подтвердив, что целью были "промышленные зоны города".

Кроме того, сообщают и о взрывах в Дзержинске, который также является важным центром военной промышленности.

Атака дронов в РФ
Атака дронов в РФ / Telegram
Последствия атаки дронов в РФ
Последствия атаки дронов в РФ / Telegram

Тем временем Минобороны РФ утверждает, что за ночь силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника самолетного типа в Белгородской, Брянской, Калужской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской, Тульской областях, а также в Московском регионе в аннексированном Крыму.

Смотрите видео - В России прогремели взрывы после атаки дронов:

Атаки дронов по России

Как писал Главред, в ночь на 2 августа Служба безопасности Украины осуществила атаку беспилотниками по военному аэродрому "Приморско-Ахтарск", который расположен в Краснодарском крае РФ. Первой мишенью стали объекты на территории этого аэродрома, откуда враг запускает ударные беспилотники "Шахед" по Украине. Повреждены места хранения и стартовые площадки дронов.

В ночь на 4 августа в Волгоградской области России прогремели взрывы. Род удар дронов попали объекты транспортно-энергетической сферы. Как пишут OSINT-аналитики, это уже 11 или 12 удар по железнодорожным развязкам россиян.

10 августа Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. В результате попадания БпЛА на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.

Украинские беспилотники впервые атаковали Республику Коми. В результате атаки был поражен Ухтинский нефтеперерабатывающий завод, который расположен примерно в 2000 км от границы РФ с Украиной.

новости России война в Украине дроны война России и Украины атака дронов
