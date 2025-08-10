Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на взрывы на Ухтинском НПЗ

Виталий Кирсанов
10 августа 2025, 18:23
786
Местные жители сообщают, что на территории НПЗ работают экстренные службы после серии взрывов.
Украинские беспилотники впервые атаковали Республику Коми
Украинские беспилотники впервые атаковали Республику Коми / коллаж: Главред, фото: скриншоты

Кратко:

  • Местные паблики пишут о пробоине в цистерне на Ухтинском НПЗ
  • Местные жители сообщают об отключении электроэнергии и мобильного интернета

Украинские беспилотники впервые атаковали Республику Коми. В результате атаки был поражен Ухтинский нефтеперерабатывающий завод, который расположен примерно в 2000 км от границы РФ с Украиной. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Местные жители сообщают, что на территории НПЗ работают экстренные службы после серии взрывов. По их словам, на предприятии возник пожар. Местные паблики пишут о пробоине в цистерне на Ухтинском НПЗ.

видео дня

По неподтвержденным данным, взрывы могли быть вызваны атакой беспилотников. Однако официальной информации по этому поводу пока нет. В Единой дежурно-диспетчерской службе заявили, что на территории НПЗ нет возгорания или выбросов, и призвали жителей сохранять спокойствие.

Кроме того, в городе началась эвакуация торгового центра "Ярмарка", который, по словам очевидцев, могут закрыть до конца дня.

Местные жители сообщают также об отключении электроэнергии и мобильного интернета.

Похожие перебои с интернет-связью зафиксированы и в Сыктывкаре. По словам очевидцев, по всей Республике Коми отключения происходят в районах, приближенных к стратегическим объектам, в частности заводам, в радиусе 5-10 км.

Местные власти предупреждают о возможной "беспилотной опасности" и просят граждан быть осторожными.

Удары вглубь РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко говорил, что в российских городах прогремели мощные взрывы. Жесткие взрывы россияне услышали в Подмосковье. На удары жаловались в Дмитрове.

Напомним, что взрывы раздавались в нескольких регионах страны-агрессора. Россияне жаловались на атаку дронов, которые летели якобы в сторону Москвы.

Ранее сообщалось, что в Тульской области страны-агрессора России приостановил работу химический завод "Щекиноазот" после атаки беспилотников.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ НПЗ Генштаб ВСУ атака дронов Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ожидается почвенная засуха": синоптик предупредил об опасных погодных условиях

"Ожидается почвенная засуха": синоптик предупредил об опасных погодных условиях

19:04Синоптик
В США прокомментировали план с "обменом территорий": о каких землях идет речь

В США прокомментировали план с "обменом территорий": о каких землях идет речь

18:52Мир
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на взрывы на Ухтинском НПЗ

Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на взрывы на Ухтинском НПЗ

18:23Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 10 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Прорыв в карьере и личной жизни: каким ТОП-3 знакам повезет совсем скоро

Прорыв в карьере и личной жизни: каким ТОП-3 знакам повезет совсем скоро

У Преснякова большие проблемы в семейной жизни

У Преснякова большие проблемы в семейной жизни

Киев может пойти на "обмен территориями": в WSJ узнали о плане Украины и ЕС

Киев может пойти на "обмен территориями": в WSJ узнали о плане Украины и ЕС

Гороскоп Таро на неделю с 11 по 17 августа: Ракам - прорыв, Тельцам - идея

Гороскоп Таро на неделю с 11 по 17 августа: Ракам - прорыв, Тельцам - идея

Последние новости

19:04

"Ожидается почвенная засуха": синоптик предупредил об опасных погодных условиях

18:52

В США прокомментировали план с "обменом территорий": о каких землях идет речь

18:23

Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на взрывы на Ухтинском НПЗ

18:07

В США сделали новое заявление по урегулированию войны в Украине - первые детали

17:52

В Украине пересчитают пенсии: кому светит внеплановое повышение выплат

Бонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на АляскеБонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на Аляске
17:36

Как ВСУ сорвали коварный план врага и ликвидировали ДРГ возле Покровска - DeepState

17:23

Следующая неделя может стать судьбоносной для Украины – Bild

16:59

Курс евро готовит сюрпризы: банкир рассказал, что будет с валютой в ближайшее время

16:47

Зеленский может присоединиться к переговорам на Аляске: в CNN узнали детали

Реклама
16:20

"Вытянули старые тряпки из шкафа": Волошина и его новую девушку захейтили в Сети

16:12

ВСУ поразили командный пункт батальона оккупантов под Олешками: десятки убитых

16:09

Штормовой ветер и дожди с грозами: некоторые регионы Украины накроет похолодание

15:48

Под Одессой прогремели мощные взрывы: отдыхающие погибли прямо на пляжеВидео

15:22

Почему 11 августа нельзя ругаться и ссориться: какой церковный праздник

15:20

Студенческий кошелек пополнится: в Украине анонсируют кардинально новые стипендии

14:56

Украина назвала свои условия для завершения войны

14:38

Прямое попадание и мощный пожар: ВСУ дронами взорвали Саратовский НПЗ

14:35

Что не так на рисунке: надо найти ошибку за 9 секунд

14:33

Украина торжествует на Всемирных играх: как украинские гребцы удивили мир

14:09

"СБУ больше меня не ищет": с Алексея Панина сняли обвинения

Реклама
14:03

У Путина "не собираются" возвращать территории в двух областях – WP

13:57

"Украина дорого заплатит": Фицо по-хамски оскорбил украинцев, в МИД ответили

13:27

Штраф или даже изъятие автомобиля: за какой популярный тюнинг может наказать полиция

12:50

В яичницу-болтунью добавляют один ингредиент: секрет идеального блюдаВидео

12:42

Как убрать царапины на полу из дерева: простой, но рабочий способ

12:37

Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 августа

12:03

Послание Путину и Трампу: европейские лидеры сделали неожиданное заявление

11:33

Гороскоп на завтра 11 августа: Рыбам - ссора, Козерогам - облегчение

11:29

Зачистка на Сумщине: штурмовики ВСУ "покрошили" россиян и освободили Бессаловку

11:22

Украина и союзники перед встречей Трампа и Путина назвали США свой мирный план

10:52

РФ атаковала железнодорожный узел Днепропетровщины: какие поезда отменили в регионе

10:09

Гороскоп Таро на неделю с 11 по 17 августа: Ракам - прорыв, Тельцам - идея

10:08

Секрет августа: садовод рассказал, как сделать ягоды винограда слаще без химииВидео

09:56

Бойцы ВСУ добились успехов на важном направлении: в США раскрыли детали

09:53

Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 августа

09:07

Кризис на горизонте: почему 2025-2026 могут стать новым глобальным потрясениеммнение

08:50

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа: Водолеям - обида, Рыбам - переживания

08:48

Как Путин изменил тактику, чтобы получить от Трампа выгодное предложение - NYT

08:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 августа (обновляется)

08:42

Путин попытается захватить второй город Украины, если ВСУ уйдут из Донбасса – ISW

Реклама
08:28

Карта Deep State онлайн за 10 августа: что происходит на фронте (обновляется)

07:39

Встреча Трампа и Путина в Аляске: СМИ узнали, будет ли участвовать Зеленский

07:10

Всего 19 секунд на поиск ответа: где спрятан тигр на картинке

05:22

Как сэкономить место в чемодане вдвое: топ-3 лайфхака

04:35

Почему нельзя говорить "колега по роботі": какой серьезной ошибки стоит избегатьВидео

03:30

На дне Тихого океана нашли загадочную "дорогу": куда она ведетВидео

02:30

"Путин ничего не сказал": политолог назвал главный риск для Украины

01:37

Прорыв в карьере и личной жизни: каким ТОП-3 знакам повезет совсем скоро

01:10

"Есть значительный прогресс": в Великобритании состоялись консультации по миру

09 августа, суббота
23:23

У Преснякова большие проблемы в семейной жизни

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять