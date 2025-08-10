Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на взрывы на Ухтинском НПЗ

Кратко:
- Местные паблики пишут о пробоине в цистерне на Ухтинском НПЗ
- Местные жители сообщают об отключении электроэнергии и мобильного интернета
Украинские беспилотники впервые атаковали Республику Коми. В результате атаки был поражен Ухтинский нефтеперерабатывающий завод, который расположен примерно в 2000 км от границы РФ с Украиной. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Местные жители сообщают, что на территории НПЗ работают экстренные службы после серии взрывов. По их словам, на предприятии возник пожар. Местные паблики пишут о пробоине в цистерне на Ухтинском НПЗ.
По неподтвержденным данным, взрывы могли быть вызваны атакой беспилотников. Однако официальной информации по этому поводу пока нет. В Единой дежурно-диспетчерской службе заявили, что на территории НПЗ нет возгорания или выбросов, и призвали жителей сохранять спокойствие.
Кроме того, в городе началась эвакуация торгового центра "Ярмарка", который, по словам очевидцев, могут закрыть до конца дня.
Местные жители сообщают также об отключении электроэнергии и мобильного интернета.
Похожие перебои с интернет-связью зафиксированы и в Сыктывкаре. По словам очевидцев, по всей Республике Коми отключения происходят в районах, приближенных к стратегическим объектам, в частности заводам, в радиусе 5-10 км.
Местные власти предупреждают о возможной "беспилотной опасности" и просят граждан быть осторожными.
Удары вглубь РФ - новости по теме
Как сообщал Главред, ранее руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко говорил, что в российских городах прогремели мощные взрывы. Жесткие взрывы россияне услышали в Подмосковье. На удары жаловались в Дмитрове.
Напомним, что взрывы раздавались в нескольких регионах страны-агрессора. Россияне жаловались на атаку дронов, которые летели якобы в сторону Москвы.
Ранее сообщалось, что в Тульской области страны-агрессора России приостановил работу химический завод "Щекиноазот" после атаки беспилотников.
Читайте также:
- Зеленский может присоединиться к переговорам на Аляске: в CNN узнали детали
- Следующая неделя может стать судьбоносной для Украины – Bild
- В США сделали новое заявление по урегулированию войны в Украине - первые детали
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред