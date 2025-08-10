Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на взрывы на Ухтинском НПЗ

Местные жители сообщают, что на территории НПЗ работают экстренные службы после серии взрывов.

Украинские беспилотники впервые атаковали Республику Коми / коллаж: Главред, фото: скриншоты

Местные паблики пишут о пробоине в цистерне на Ухтинском НПЗ

Местные жители сообщают об отключении электроэнергии и мобильного интернета

Украинские беспилотники впервые атаковали Республику Коми. В результате атаки был поражен Ухтинский нефтеперерабатывающий завод, который расположен примерно в 2000 км от границы РФ с Украиной. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Местные жители сообщают, что на территории НПЗ работают экстренные службы после серии взрывов. По их словам, на предприятии возник пожар. Местные паблики пишут о пробоине в цистерне на Ухтинском НПЗ.

По неподтвержденным данным, взрывы могли быть вызваны атакой беспилотников. Однако официальной информации по этому поводу пока нет. В Единой дежурно-диспетчерской службе заявили, что на территории НПЗ нет возгорания или выбросов, и призвали жителей сохранять спокойствие.

Кроме того, в городе началась эвакуация торгового центра "Ярмарка", который, по словам очевидцев, могут закрыть до конца дня.

Местные жители сообщают также об отключении электроэнергии и мобильного интернета.

Похожие перебои с интернет-связью зафиксированы и в Сыктывкаре. По словам очевидцев, по всей Республике Коми отключения происходят в районах, приближенных к стратегическим объектам, в частности заводам, в радиусе 5-10 км.

Местные власти предупреждают о возможной "беспилотной опасности" и просят граждан быть осторожными.

