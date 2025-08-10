Укр
Читать на украинском
Прямое попадание и мощный пожар: ВСУ дронами взорвали Саратовский НПЗ

Алексей Тесля
10 августа 2025, 14:38
Саратовский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры РФ.
Атакован Саратовский НПЗ

Главное:

  • Нанесен удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу
  • На территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар

Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в ночь на воскресенье, 10 августа.

Как рассказали в Генштабе ВСУ, в результате попадания БпЛА на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.

Отмечается, что Саратовский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры российской федерации, задействованных в обеспечении оккупационных войск нефтепродуктами. Его годовая мощность переработки составляет до 7 миллионов тонн нефти.

"Силы обороны Украины продолжают системно принимать меры, направленные на снижение военно-экономического потенциала врага с целью принуждения его к прекращению вооруженной агрессии против нашего государства. Каждый пораженный объект на территории российской федерации, задействованный в обеспечении ее преступной войны против Украины, приближает нас к справедливому миру", - отмечают в Генштабе.

Удары вглубь РФ: прогноз эксперта

Политический аналитик Тарас Загородний считает, что Украине следует осознавать: наиболее эффективной формой давления на Россию являются удары по её нефтяной и газовой инфраструктуре.

В частности, он отметил, что приоритетом должны стать объекты на территории России, например терминалы на побережье Балтийского моря. Именно туда, по его мнению, стоит направлять основные усилия.

Как сообщал Главред, ранее руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко говорил, что в российских городах прогремели мощные взрывы. Жесткие взрывы россияне услышали в Подмосковье. На удары жаловались в Дмитрове.

Напомним, что взрывы раздавались в нескольких регионах страны-агрессора. Россияне жаловались на атаку дронов, которые летели якобы в сторону Москвы.

Ранее сообщалось, что в Тульской области страны-агрессора России приостановил работу химический завод "Щекиноазот" после атаки беспилотников.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

