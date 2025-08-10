Прямое попадание и мощный пожар: ВСУ дронами взорвали Саратовский НПЗ

Саратовский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры РФ.

Атакован Саратовский НПЗ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

Нанесен удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу

На территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар

Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в ночь на воскресенье, 10 августа.

Как рассказали в Генштабе ВСУ, в результате попадания БпЛА на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.

Отмечается, что Саратовский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры российской федерации, задействованных в обеспечении оккупационных войск нефтепродуктами. Его годовая мощность переработки составляет до 7 миллионов тонн нефти.

"Силы обороны Украины продолжают системно принимать меры, направленные на снижение военно-экономического потенциала врага с целью принуждения его к прекращению вооруженной агрессии против нашего государства. Каждый пораженный объект на территории российской федерации, задействованный в обеспечении ее преступной войны против Украины, приближает нас к справедливому миру", - отмечают в Генштабе.

Удары вглубь РФ: прогноз эксперта

Политический аналитик Тарас Загородний считает, что Украине следует осознавать: наиболее эффективной формой давления на Россию являются удары по её нефтяной и газовой инфраструктуре.

В частности, он отметил, что приоритетом должны стать объекты на территории России, например терминалы на побережье Балтийского моря. Именно туда, по его мнению, стоит направлять основные усилия.

Удары вглубь РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко говорил, что в российских городах прогремели мощные взрывы. Жесткие взрывы россияне услышали в Подмосковье. На удары жаловались в Дмитрове.

Напомним, что взрывы раздавались в нескольких регионах страны-агрессора. Россияне жаловались на атаку дронов, которые летели якобы в сторону Москвы.

Ранее сообщалось, что в Тульской области страны-агрессора России приостановил работу химический завод "Щекиноазот" после атаки беспилотников.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

