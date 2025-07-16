Украина может бить по нефтяным терминалам: прогноз ударов вглубь России

Европа должна решить вопрос остановки российского нефтетранзита через Балтийское море, считает Тарас Загородний.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-mozhet-bit-po-neftyanym-terminalam-prognoz-udarov-vglub-rossii-10681853.html Ссылка скопирована

Тарас Загородний прокомментировал важность ударов по РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Важное из заявлений Загороднего:

Загородний прокомментировал заявления Трампа

Европа должна решить вопрос остановки российского нефтетранзита РФ

Политический эксперт Тарас Загородний прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о передаче Украине оружия на миллиарды долларов.

"Будем по факту смотреть на ситуацию. Деньги есть – товар покупается, это говорит о многом. К тому же Сенат одобрил еще $500 млн оборонной помощи Украине. Посмотрим, возможно, будет и больше", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт отметил, что в сою очередь Европа должна решить вопрос остановки российского нефтетранзита через Балтийское море.

"Что касается Украины, Киев должен понимать: самые лучшие санкции – это удары по нефтяным и нефтегазовым терминалам на территории России. Например, на Балтийском море. Вот, куда нужно направлять усилия", - считает он.

/ Главред

Аналитик убежден, что РФ не желает участвовать в реальном переговорном процессе: "Россия компостирует мозг и не хочет прекращать огонь, как того требуют от нее США и ЕС".

По его убеждению, Украина в рамках сделки НАТО и США по вооружениям получит больше систем ПВО.

"Насколько я понимаю, в первую очередь, нужны дальнобойные ракеты, чтобы российские самолеты не чувствовали себя так свободно в воздухе. Украине интересны ракеты, ЗРК Patriot и другие системы ПВО", - добавил Загородний.

Смотрите видео - интервью Тараса Загороднего:

Как сообщал Главред, ранее президент США Дональд Трамп впервые жестко раскритиковал Владимира Путина. Трамп сказал, что Путин любезен, но рассказывает американцам всякую чушь. Он предупредил РФ об угрозе санкций и заявил о "сюрпризе".

Напомним, ранее в США сделали громкое заявление о помощи Украине. На днях ожидается решение о рекордных поставках вооружений Украине, чтобы она могла себя защитить.

Другие новости:

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред