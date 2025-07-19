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РФ под массированной атакой дронов: взрывы гремят в Подмосковье

Ангелина Подвысоцкая
19 июля 2025, 02:49
599
Звуки мощных взрывов было слышно во многих районах округа.
Взрывы в РФ и Криму
РФ под массированной атакой дронов / Коллаж: Главред, фото: скрин из видео (иллюстративное фото)

Что известно:

  • РФ под атакой беспилотников
  • Мощные взрывы прогремели в Подмосковье

В Российских городах прогремели мощные взрывы. Россия под массированной атакой беспилотников. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

Жесткие взрывы россияне услышали в Подмосковье. На удары жаловались в Дмитрове.

видео дня

"У нас громко, но под Москвой тоже взрывается хорошо", - сообщил Коваленко.

Россияне пишут, что "что-то взорвалось в поле". О звуках взрывов сообщают из разных районов Дмитровского городского округа.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 17 июля на территории нескольких регионов России прогремели взрывы. Мэр Москвы Сергей Собянин, как и обычно, заявил об "успешной работе" противовоздушной обороны.

В то же время в Тульской области после ночной атаки беспилотников остановился химический завод "Щекиноазот".

По мнению генерал-майора запаса ВСУ Сергея Кривоноса, удары по энергетической инфраструктуре РФ значительно приближают стратегическую победу Украины. Он убежден, что один из самых эффективных путей ослабления агрессора это удар по его энергетическому сектору, в частности из-за обвала цен на нефть.

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О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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