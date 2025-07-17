"Мы шли правильным путем": генерал-майор назвал способ быстрого завершения войны

Один из лучших способов остановить Россию - обвалить ценовую политику на нефть.

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Удары по энергетике РФ приблизят победу Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что говорит Кривонос:

"Европа вырастила монстра"

"Удары по энергетике РФ приблизят победу Украины"

Удары по российской энергетике быстро приблизят победу Украины на стратегическом уровне. Один из лучших способов остановить Россию - обвалить ценовую политику на нефть. В этом убежден генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос, пишет Еспресо.

"Мы правильным путем шли, надо было продолжать и наращивать усилия - жечь, жечь и жечь. Задача номер один - уничтожить энергетику РФ, тогда это даст результат и достаточно быстро приблизит нашу победу на стратегическом уровне", - сказал Кривонос. видео дня

Он отметил, что для России очень важна нефть. Из-за ударов Сил обороны по нефтеперерабатывающим заводам в начале года РФ недосчиталась 25% наполнения бюджета.

Однако несмотря на это Европа продолжает покупать в РФ нефть, газ и другие полезные ископаемые. При этом Кривонос отмечает, что страны Европы помогают Украине на десятки миллионов, однако финансирование РФ в виде закупки нефти оценивается на сотни миллионов.

"Проблема заключается в том, что Европа рассказывает об обеспокоенности и возможности непосредственно наступления россиян, но между тем сама Европа вырастила монстра о котором она сейчас говорит ... Европа готовится, но у них слабая надежда, что нападения РФ не произойдет. Европа поняла, что у них на данном этапе сложно с силами и средствами, с людьми", - сказал Кривонос.

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 11 июля взрывы раздавались в нескольких регионах страны-агрессора. Россияне жаловались на атаку дронов. Как оказалось, под удар попал авиационный завод в Московской области.

В ночь на 9 июля в Московской области также было неспокойно. Мощные взрывы раздавались в районе Зеленограда. Также под атакой БпЛА были и другие регионы России.

Кроме того, в ночь на 3 июля Липецкую область страны-агрессора РФ атаковали БПЛА. Местные жители утверждали, что под удар снова попал завод ПАО "Энергия".

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Кто такой Сергей Кривонос Сергей Григорьевич Кривонос (род. 26 июля 1970, Кременчуг, Полтавская область) - украинский политический и военный деятель, генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины, первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ (2016-2019). Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019-2020), пишет Википедия.

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