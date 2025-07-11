Дроны поразили важный авиационный завод под Москвой: что он производит для армии РФ

Вкратце:
- В России пожаловались на атаку дронов
- Под удар попал авиационный завод
В ночь на 11 июля взрывы раздавались в нескольких регионах страны-агрессора. Россияне жаловались на атаку дронов. Как оказалось, под удар попал авиационный завод в Московской области. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram.
"Под ударом был Луховичский авиационный завод в Московской области", - написал он.видео дня
По его словам, завод специализируется на производстве и модернизации истребителей типа МиГ-29, МиГ-31 и их модификаций, а также участвует в разработке новых образцов боевой авиации, в частности проектов "перспективного фронтового истребителя" на базе платформы МиГ.
Руководитель ЦПД добавил, что российский завод также приобщен к циклу модернизации БПЛА "Герань"/"Шахед".
Пока ни украинская, ни российские стороны официально не комментировали удар по заводу и масштабы поражений.
Взрывы в России - последние новости
Напомним, этой ночью российские власти заявили о массированной атаке беспилотников на регионы РФ. Взрывы слышали в Дубне под Москвой, в Курской области и в городе Тула Тульской области.
Как писал Главред, 8 июля в российском Ростове-на-Дону прогремели взрывы и вспыхнул масштабный пожар, охвативший складские и офисные помещения. Густой дым от пожара был виден во многих районах города.
Днем ранее неизвестные дроны атаковали Россию. По меньшей мере 7 взрывов прогремели в городе Краснозаводск Московской области.
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О персоне: Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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