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В РФ заявили об атаке дронов: взрывы слышали в Туле, на Курщине и под Москвой

Виталий Кирсанов
11 июля 2025, 10:21
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Взрывы слышали на военных объектах в Дубне под Москвой, в Курской области и в городе Тула Тульской области.
В РФ заявили об атаке дронов
В РФ заявили об атаке дронов / коллаж: Главред, фото: скриншоты

Кратко:

  • В Подмосковье под ударом оказался завод по производству дронов "Кронштадт"
  • В Курской области беспилотник нанес удар по предприятию "Псельское"
  • О большом количестве взрывов сообщили жители Тулы

Российские власти заявили о массированной атаке беспилотников на регионы РФ. Взрывы слышали в Дубне под Москвой, в Курской области и в городе Тула Тульской области.

В частности, взрывы слышали в подмосковной Дубне. По данным местных жителей, БПЛА атаковали предприятие по разработке беспилотников "Кронштадт". Это предприятие уже атаковали в мае этого года.

видео дня

"В подмосковной Дубне БПЛА снова атакуют предприятие по разработке беспилотников "Кронштадт", сообщают местные жители", - пишет Telegram-канал Astra.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО якобы уничтожила один беспилотник, летевший на Москву.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал чиновник.

Об атаке БПЛА ночью также сообщали жители города Луховицы Московской области. Astra отмечает, что рядом с местом предполагаемой атаки находятся Луховицкий авиационный завод им. П.А. Воронина и местная нефтебаза. Что именно было целью атаки, на данный момент достоверно неизвестно.

Кроме того, по словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, атака дронов на регион началась поздно вечером 10 июля.

"Украинский беспилотник нанес удар по предприятию ООО "Псельское" в селе Малое Солдатское Беловского района. В результате атаки начался пожар в производственных помещениях предприятия, где находится техника", – сообщил губернатор, отметив, что пострадавших нет.

Позже он добавил, что также был атакован поселок Карла Либкнехта Курчатовского района.

"В результате удара по одному из объектов произошло возгорание склада с доской на площади около 50 квадратных метров. Пожарные расчеты находятся на месте, идёт ликвидация открытого горения, проливка и разбор конструкций. Погибших и пострадавших нет", – сообщил Хинштейн.

Также о большом количестве взрывов сообщили жители Тулы. В частности, громко было в Пролетарском районе, где расположены 3 крупнейших предприятия оборонной промышленности РФ. Их все уже атаковали в мае и июне этого года.

Astra геолоцировала видео очевидцев и пришла к выводу, что дроны могли атаковать АО "Конструкторское бюро приборостроения", которое занимается разработкой высокоточного управляемого оружия, научно-производственное объединение СПЛАВ, производящее реактивные системы залпового огня, или АО "Щегловский вал" – одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности, которое разрабатывает управляемое оружие для сухопутных войск, системы ПВО и боевое стрелковое оружие. О последствиях атак пока ничего неизвестно.

"Конструкторское бюро приборостроения" БПЛА уже атаковали 18 и 20 июня. 18 июня было повреждено здание электроподстанции, три склада с продукцией и административное здание. 20 июня один беспилотник попал в ангар для загрузки готовой продукции, сообщалось, что там повреждена крыша и стены. Предприятие остановило работу.

АО "Щегловский вал" дроны атаковали 25 мая. Тогда был поврежден один из цехов предприятия.

НПО "СПЛАВ" беспилотники атаковали 7 и 22 мая – во время последней атаки был поражен один из действующих цехов предприятия и горела электроподстанция.

Атаку на Тульскую область подтвердил губернатор Дмитрий Миляев.

По его словам, над регионом якобы сбили 13 БПЛА, один человек погиб и один получил ранения.

В РФ заявили об атаке дронов: взрывы слышали в Туле, на Курщине и под Москвой

Смотрите видео ударов по заводу по производству дронов "Кронштадт" в Подмосковье

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 7 июля украинские дальнобойные дроны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу имени А. Шамара в Ильском, что в Краснодарском крае России.

Кроме того, взрывы прогремели и в подмосковном Краснозаводске - российские пропагандистские Telegram-каналы сообщили о по меньшей мере семи взрывах после атаки неизвестных беспилотников.

В ночь на 6 июля Россия подверглась масштабной комбинированной атаке на Новороссийск. Удар был нанесен как морскими, так и воздушными дронами. В городе несколько часов длилась воздушная тревога, раздавались звуки стрельбы.

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