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Удар по флоту РФ: в Новороссийске гремели мощные взрывы после атаки БпЛА

Алексей Тесля
6 июля 2025, 10:46
299
В течение нескольких часов в городе звучала воздушная тревога, работала система ПВО.
Screenshot
Новороссийск атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Что известно:

  • На Новороссийск была совершена комбинированная атака
  • Появилось видео с морским беспилотником, охваченным огнём

В ночь и утром 6 июля на Новороссийск (Краснодарский край) была совершена комбинированная атака с использованием как морских, так и воздушных беспилотников. В течение нескольких часов в городе звучала воздушная тревога, работала система противовоздушной обороны, слышалась стрельба.

Astra со ссылкой на сообщения местных властей пишет о временном перекрытии движения и запрете на посещение набережной в районе между улицами Исаева и Суворовской. К 6:33 утра тревога была отменена, и угроза со стороны беспилотников более не фиксировалась.

видео дня
дрон Magura инфографика
/ Инфографика: Главред

"Морские дроны атаковали флот в Новороссийске", - говорится в сообщении.

О масштабах повреждений или пострадавших пока не сообщается. В интернете появилось видео с морским беспилотником, охваченным огнём, который, по утверждениям, был уничтожен в ходе отражения атаки.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 120 дронов, но в их официальном перечне атакованных регионов Краснодарский край не фигурирует.

Смотрите видео - Новороссийск атаковали дроны:

Screenshot
/ Скриншот

Удары по целям в РФ - последние новости по теме

Как писал Главред, беспилотники атаковали столицу Чувашии — Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие, которое производит для российской армии антенны "Комета", защищающие дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.

В оккупированном Крыму ранее прогремела серия взрывов. Взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.

Как сообщал Главред, ранее дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины нанесли поражение двум заводам ВПК в российском тылу. Пожары были на заводах "Базальт" и "Сплав".

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Глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже пребывает под контролем Украины и газодобывающие платформы в том числе.

В разведке Великобритании заявили, что упешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря.

Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно осложнена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.

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Новороссийск война России и Украины атака дронов
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